Ramón Massats: España cambió poco del paso del B/N al color

El fotógrafo Ramón Massats recorrió España durante una década, entre 1955 y 1965, que se refleja en la exposición en blanco y negro 'Visit Spain' y en la que no se echa en falta la ausencia de color porque el país cambió poco.

"España cambió poco en el paso del blanco y negro al color porque siguió siendo un país en blanco y negro. El color no aporta una visión de tipo político", ha afirmado Ramón Massats (Caldes de Montbui/Barcelona, 1931) en la presentación de la muestra que se podrá ver desde este jueves hasta el próximo 29 de agosto en el Palacio de la Lonja de Zaragoza.

También ha negado que le guste hablar poco. "No me gusta el tópico de que no me gusta hablar. Lo que tengo que decir lo he dicho de forma maravillosa con la fotografía", ha afirmado con rotundidad.

La exposición la conforman un total de 145 imágenes que recogen lo que el autor denomina 'tópicos' de la cultura popular: los toros, las fiestas, el fútbol o los actos sociales.

Ramón Massats es uno de los grandes renovadores de la fotografía documental de los años 50 y 60 y es clave para comprender la madurez del reportaje fotográfico en nuestro país, un referente en la historia de la fotografía contemporánea y un imprescindible por su aportación al concepto de autoría y construcción de la imagen fotográfica.

Su labor ha sido reconocida con el Premio Nacional de Fotografía, el de la Comunidad de Madrid y el Bartolomé Ros entre otros muchos y su obra forma parte de las principales colecciones y museos.

El título de este proyecto corresponde al primer eslogan que el gobierno utilizó para invitar al mundo a hacer turismo y a viajar a España en un intento de salir del aislamiento y mejorar la balanza de pagos.

La decisión resultó ser también la espita de entrada de costumbres y libertades que propiciaron poco a poco la inevitable apertura de gobiernos tecnócratas que, aun bajo la vigilancia de la dictadura, permitieron una cierta sensación de aire fresco a la sociedad.

Curiosamente el retrato de esa España recayó en jóvenes fotógrafos que utilizaron la ironía desnuda de la imagen para dibujar un lenguaje distante del oficial, alejado de la búsqueda de belleza formal, segaron el conformismo de la fotografía artística de las agrupaciones fotográficas, reclamaron profesionalidad para el oficio y consiguieron para el reportaje la impronta de realidad con lenguaje propio, con mirada personal.

En la muestra de Zaragoza entre el 60 y 70 por ciento de las fotos expuestas son nuevas tras haber accedido el comisario Chema Conesa -con permiso de Massats y su familia- a su archivo personal, y quien ha apuntado que "hoy, algunas de esas fotos serían imposibles".

Conesa ha explicado la trayectoria profesional de Massats, quien para demostrarse que puede ser fotógrafo profesional se tuvo que marchar de Barcelona, "donde no tenía hueco en la prensa", a Madrid, donde lleva imágenes de su paso por los sanfermines pamploneses durante tres años y en las que se aprecia "una nueva forma de mirar".

En su trabajo aporta una visión "radicalmente diferente del fotógrafo ausente" y ello le hace recibir encargos para fotografiar edificios por todo el país, lo que ofrece "la posibilidad de contar la vida real y contar cosas con personalidad propia".

"Massats utiliza su mirada para sorprender. Hace la foto oficial, pero también aprovecha para ofrecer otra mirada. Hace que la vida circule", ha comentado Conesa.

En opinión de Conesa, una de las aportaciones de Massats es que su mirada es una de las claves que ha dado "lugar a la fotografía interpretada. Cada uno tiene una forma de hacer las cosas diferente" que le permite ir "componiendo una visión poliédrica de España".

"En el fondo sus fotos traslucen ironía con una crítica suave no violenta", ha afirmado, a la vez que ha destacado su particular forma de encarar "las fotos geométricas", fruto del trabajo en el negocio de pescadería de su familia y del que estaba llamado a ser el sucesor antes de dedicarse profesionalmente a la fotografía.

Junto a Massats y Conesa han presentado la exposición, la vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, y la jefa del servicio de Cultura del Ayuntamiento, Romana Erice.