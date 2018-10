Ramón González narra en un libro su experiencia en el atentado del Bataclan

El ciudarrealeño Ramón González fue uno de los supervivientes de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en la sala parisina Bataclan, un acontecimiento que le hizo reflexionar sobre su vida y que ahora narra con "una mirada íntima" en su primer libro, "Paz, amor y death metal".

El volumen, que acaba de publicar Tusquets, es una crónica "verídica" sobre los sucesos que González (Daimiel, 1984) vivió durante el atentado y que dejó 137 muertos.

"Lo que más recuerdo de esa noche fue el momento de liberación, cuando estoy en el patio y ya sé que voy a salir vivo de allí. Ese momento de euforia que viví es quizá lo que más guardo en el corazón", ha asegurado hoy a Efe el autor, que desde 2011 es profesor de español en la capital francesa.

"Paz, amor y death metal" narra paso a paso la noche que Gutiérrez, su novia y dos amigos españoles asistieron al concierto del grupo estadounidense de rock Eagles of Death Metal en la sala Bataclan, donde durante el ataque de los tres yihadistas el "caos resultaba insoportable".

"Cuando estuve expuesto a las balas, pensé que realmente podía morir, pero, cuando salí del foso, empezaron dos horas de castigo mental, porque no sabía si los terroristas seguían disparando en la sala y no sabía qué me podía ocurrir", ha indicado sobre el tiempo que pasó resguardado en una habitación de la sala hasta que le rescataron.

El libro, que empezó a escribir dos semanas después para "canalizar la energía negativa" del proceso postraumático, presenta "una mirada íntima" y desconocida de los hechos.

"Lo que he tratado de demostrar con esta novela es lo que iba más allá del foco porque muchas veces en los medios de comunicación aparece solo lo que se vive en el momento del atentado, pero yo quería hablar de lo que se vive después, de que no siempre es fácil", ha indicado sobre el libro que también busca "la causa profunda" del origen del atentado.

Para González, esta novela ha sido un escape y una forma de superación: "Es el libro lo que me ha hecho separarme de lo que ocurrió, porque gracias a que cuando corregí la novela puse cierta distancia para poder ver desde fuera los hechos".

El volumen, en el que también se aborda el papel que tuvo la burocracia y la prensa francesas, presenta además una reflexión respecto a si las personas hacen con su vida lo que de verdad quieren y desean.

Sobrevivir a este atentado, asegura González, ha sido como tomarse el resto de su vida "como un regalo": "Es un extra que me da la vida para ser quien realmente soy y para vivir como realmente quiero".