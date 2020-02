Rage Against The Machine anuncia primera gira en 9 años, sin parada en España

La icónica banda de rap metal Rage Against the Machine, que permanecía en un paréntesis musical desde el año 2011, ha anunciado en las últimas horas las primeras citas de su nueva gira, "Public Service Announcement", que arrancará en marzo por EE.UU. y pasará a partir de agosto por Europa.

Sin parada prevista inicialmente en España, al menos entre esa tanda de fechas confirmadas, será el 26 de marzo cuando El Paso, en el estado de Texas, acoja el primer concierto del grupo comandado por Zach de la Rocha y Tom Morello.

Incluidas sus actuaciones en el célebre festival de Coachella, será una treintena de conciertos los que ofrezcan en suelo norteamericano, entre EE.UU. y Canadá, antes de recalar en Reino Unido entre el 28 y el 30 de agosto para participar en los célebres festivales hermanos de Leeds y Reading.

Desde allí viajarán el 1 de septiembre a París, el día 4 a la localidad irlandesa de Stradbally, el 6 a Berlín, el 8 a Praga, el 10 a Krakovia (Polonia) y el 12, finalmente, a Viena.

Con la banda Run The Jewels como teloneros, las entradas se pondrán a la venta a partir de este mismo jueves 13 de febrero a través de su web oficial, www.ratm.com.

Fue el pasado mes de noviembre cuando las primeras informaciones acerca de una reunión de Rage Against the Machine movilizó a todos sus fans alrededor del mundo.

Fundada en Los Angeles, RATM despertó la atención de la industria musical desde su mismo debut discográfico, "Rage Against the Machine" (1992), por su combinación de metal y rap con letras de marcado compromiso político con la izquierda y temas como como "Killing in the Name" y "Bombtrack".

El grupo sufrió una primera desbandada en 2000 tras la salida de De La Rocha y dos de sus miembros restantes, el bajista Tim Commerford y el baterista Brad Wilk, formaron Audioslave junto a Chris Cornell.

Rage Against the Machine, a los que se estiman unas ventas mundiales cercanas a los 16 millones de discos en todo el mundo, volvieron a activar su maquinaria en 2007 y actuaron alrededor de todo el mundo antes de volver a poner un punto y aparte a su actividad en 2011.

En 2016, Morello, Wilk y Commerford se unieron a Chuck D y DJ Lord (de Public Enemy) y a B-Real (de Cypress Hill) para fundar el proyecto Prophets of Rage.