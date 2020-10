Rafael Cabaliere, premio EspasaEsPoesía: "He sufrido bullying y acoso del mundo cultural"

El escritor Rafael Cabaliere, galardonado con el premio EspasaEsPoesía el pasado mes de septiembre, ha criticado que desde el día en que se alzó con ese galardón ha sufrido "bullying y acoso de personas con una trayectoria" en el mundo cultural, aunque se lo ha tomado "de buena manera".

"Intentaron hacerme bullying y realmennte lo hicieron, me hicieron acoso y me sorprende mucho porque porque son personas adultas con una trayectoria, conscientes de lo que estan haciendo y a esas edades no se suele ver ese tipo de acciones. Pero no quise que mis lectores se enteraran, porque siempre se debe enfocar uno en lo positivo", ha explicado en una entrevista con Europa Press el poeta.

Días después de que se fallara el premio, desde diversos blogs y cuentas de redes sociales se llegó a cuestionar si realmente existía Cabaliere o era un 'bot', dado que sus perfiles en varias redes sociales --a través de las que ha dado a conocer su obra-- se habían creado recientemente y en apenas unos meses había conseguido numerosos seguidores sin apenas interactuar.

También alertaban de la falta de imágenes del poeta, que solo cuenta con su foto del perfil. La editorial Espasa decidió grabar un vídeo del autor para "demostrar que existe" y el jefe de comunicación de la editorial, David Cebrían, explicaba a Europa Press que habían hablado con él en varias ocasiones y mantenido reuniones telemáticas.

"Me sorprendió todo este acoso, incluso enviaron mensajes y correos electrónicos a amigos y amistades para conocer mas de mí. Hasta ese punto llegaron", ha añadido Cabaliera, quien al ser preguntado por la identidad de estas personas ha especificado que se trata de "gente inmersa en el mundo cultural, que lleva tiempo escribiendo poesía o novela".

"Es algo que no había experimentado, que no sabía que estaba allí porque nadie me advirtió de este mundo de la cultura literaria y de que había cierto elitismo: me quedé sorprendido", ha señalado el autor, para luego utilizar una metáfora respecto a cómo ha afrontado esta situación con ayuda de sus seguidores en redes sociales.

"Vinieron con ataques hacia mí como una manada de lobos, pero también hay una estampida de presonas a los que les gusta ese tipo de lectura y consumir este tipo de libros. Y eso es algo contra lo que no pueden luchar, porque por muy grande que sea una manada no puede contra una estampida", ha alertado.

"OTRO QUIZÁS SE HABRÍA DEPRIMIDO"

Cabaliere ha recordado cómo al principio toda esta polémica le causó "cierta gracia y también un punto de sorpresa", si bien se lo tomó "de buena manera". "Conozco las redes sociales y he trabajado desde hace años con ellas, sé como funcionan. Quizás otra persona en mi lugar se habría sentido más triste, deprimido y hasta habría cerrado sus redes sociales. Pero yo sé manejar esto", ha indicado.

De hecho, el autor cree que las críticas han venido del hecho de que no hubiese publicado anteriormente ninguna obra y fuera aluien "desconocido en los círculos culturales". "Pasaron de una polémica a otra como si fuera una serie de Netflix con cada episodio, pero me lo tomé de muy buena forma", ha reiterado.

Cabaliere defiende las publicaciones en redes sociales, porque es un medio que "sirve para probar tu propio contenido y luego saltar al papel". Y adelanta que pese al premio y la publicación en papel de 'Alzando el vuelo', dentro de sus proyectos literarios está el de seguir escribiendo en el espacio virtual.

"Creo que el camino está claro y continuaré en este mundo literario. En redes sociales, a veces escribo poesías y a veces escritos, porque pienso mucho en la persona que lo lee y cómo le va a llegar. Y conecto con esa persona y empatizo: mi idea es crear contenido que se pueda viralizar, que va a gustar, y compartirlo. Eso no lo voy a dejar", ha señalado.

POESÍA "CURSI"

El escritor entiende la poesía como "escribir lo que uno siente y lo que tiene en el corazón" y cree que la "forma romántica de ver la vida" que tiene ayudó a que sus escritos se viralizaran. "Es una poesía que impulsa y empatiza mucho con las emociones de las personas: si uno no toca el dolor no puede conocer lo que es el amor", ha destacado.

Sin embargo, Cabaliere --que empezó a compartir en el año 2011 sus contenidos, primero en Twitter y luego en Instagram y Facebook-- ha defendido que sus escritos nunca han sido criticados por "cursis". "Las cosas pasan a ser cursis cuando no son realistas. Nunca he recibido esa crítica porque siempre he sido realista y eso gusta a los lectores", ha concluido.