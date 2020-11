La RAE recomienda para reírse por escrito 'ja' mejor que 'ha' y explica por qué no se dice 'sintigo'

La RAE ha publicado la Crónica de la Lengua Española (Espasa), una obra en la que incluye un apartado sobre las dudas y consultas "más relevantes" del español con sus recomendaciones, como por ejemplo las referidas a la escritura de la onomatopeya de la risa.

En este sentido, la Real Academia explica que la convención para la onomatopeya de la risa es 'ja ja ja', separando los elementos repetidos con comas. "Cada 'ja' de la risa es un elemento tónico independiente, de ahí como queno resulte adecuado escribirlos pegados, como si se tratara de una sola palabra", ha aclarado.

Además, ha defendido que la grafía 'ha' corresponde a la representación de la risa en inglés o en francés. "Hay que recordar que, salvo en voces procedentes de otros idiomas, la hache no representa ningún sonido en español", ha matizado la RAE en la 'Crónica de la lengua española 2020'.

Otra explicación a una duda habitual incluida en el libro es la de por qué se dice 'conmigo' y no 'sintigo'. "Para explicar esta anomalía, hemos de remontarnos a la lengua latina. La preposición latina 'cum' ('con') se posponía a los nombres personales ('mecum', 'conmigo'), algo que no ocurría con la preposición latina 'sine' ('sin), que siempre aparecía antepuesta ('sine me', 'sin mí').

También incluye otras respuestas curiosas, como la recomendación de escribir un 'emoji' detrás de un punto cuando "afecte a todo el mensaje" o la de usar siempre después de un saludo en cartas y correos electrónicos los dos puntos --puesto que el uso de coma en este contexto es "una costumbre anglosajona"--.

Además, la docta casa aclara que se debe escribir 'no te rayes' en lugar de 'no te ralles' cuando "en el habla coloquial juvenil" uno se refiere a "volverse loco". Asimismo, resalta que la fórmula de saludo más adecuada es tanto 'buenos días' --la más usada en el ámbito hispanohablante-- como 'buen día' --del área rioplatense--.

Al hablar del femenino de 'árbitro', los hispanoparlantes deberán referirse a 'la árbitra', mientras que la RAE admite también el uso de plurales como el de 'gentes' cuando es 'expresivo' o 'estilístico', "llamado así porque aporta mayor expresividad o énfasis".

Por otro lado, la obra hace referencia a antiguos debates como una posible incorrección al usar el pronombre 'yo' delante de una enumeración de personas. "Se aconseja situarlo al final por razones de cortesía, pero no es lingüísticamente incorrecto que aparezca al primer lugar", explica.

LAS PALABRAS "MÁS FRECUENTES" DE 2020

La 'Crónica de la lengua española 2020' incluye también un espacio para recopilar las diez palabras más frecuentes durante este año en el espacio hispanohablante. Al igual que con las nuevas entradas del diccionario, la enfermedad ha sido la protagonista, con 'cuarentena' y 'pandemia' entre las preferidas de los usuarios.

Además se incluyen en esta lista otros términos como 'coronavirus', 'confinamiento', 'contagio', 'distanciamiento', 'mascarilla', 'teletrabajo', 'asintomático' o 'incertidumbre'.