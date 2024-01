Quique Niza luchará en el Benidorm Fest con 'Prisionero', un tema con "garra"

Silvia García Herráez

El actor y cantante Quique Niza no esperaba verse representando a España en Eurovisión, ya que su candidatura al Benidorm Fest 2024 llegó de casualidad. Ahora el madrileño luchará por el micrófono de bronce con su tema 'Prisionero', una canción con "mucha garra", asegura a EFE.

La canción de Niza (Madrid, 2003) surgió en el 'Camp de composición', el campamento de compositores del Benidorm Fest 2024 que por primera vez organizó la discográfica Sony en colaboración con RTVE a finales del pasado verano.

"A mí me llamaron desde Sony porque me había visto trabajar en musicales, y quería hacer una propuesta como la de Chanel, con alguien que bailara, cantara y actuara. Pero luego tras componer muchos temas salió esta balada en una mañana y es la que resultó elegida", explica.

La canción fue creada por Niza junto a Juan José Martín Martín, Kenji Domínguez Kato, Óscar Cadena y José Ricardo Cortes Salcedo. Y la producción corrió a cargo de los mexicanos Suena Tribu, que han trabajado con Morat. "La creamos superrápido y no me imaginaba entonces las alegrías que me iba a dar este tema. Lo que generamos en ese estudio fue precioso", agrega.

En cuanto a la letra de esta creación musical, el artista destaca que habla de una persona que se siente prisionera porque no puede contar algo que tiene dentro. El mensaje que quiere transmitir es que hay que "salir de esa cárcel en la que estés metido, hablar, ser tú mismo y expresarte sin ningún tipo de miedo".

"Habla de la idea de estar prisionero de algo. De ese momento en el que no puedes gritar y se crea una guerra interna contigo mismo. Textualmente, la canción dice '¿cómo gano esta guerra conmigo?', ese conflicto contigo mismo sobre cómo ser o cómo no ser de cara a cualquier contexto", argumenta.

Por eso, para él llegar a Eurovisión sería cumplir un sueño, más que nada, dice, por poder trasmitir ese mensaje a toda Europa. "Si ese mensaje logra traspasar barreras, yo estaría más que satisfecho", confiesa.

Y como su objetivo es que el público se sienta identificado con la situación que cuenta la canción y que conecten con ella, adelanta que ya tiene muy trabajada la puesta en escena.

"No quiero desvelar mucho porque quiero que sea sorpresa, pero sí que puedo decir que va a transmitir mucho. Es guay, es explosiva. Va acorde con la canción mucho. Además, como yo soy actor, tenía pensado también ese juego con las cámaras y todo superbién escenificado desde su composición", explica.

A Quique Niza, también conocido en el mundo de la actuación como Quique González, le empezó a picar el gusanillo por la interpretación desde muy pequeño y con tan solo cinco años comenzó su formación artística.

Llegó a la Gran Vía madrileña con 10 años para interpretar a Kurt Von Trapp en el musical 'Sonrisas y lágrimas', obra a la que siguió 'Laura y el enigma'.

Tras años de preparación musical, en 2021 estrenó 'Grease. El musical' en el que era Danny Zuko, una oportunidad que le permitió mostrar su talento para cantar y bailar.

Y también ha participado en series. Fue Omar en 'UPA Next', la secuela de 'Un paso adelante', y Álvaro en las dos temporadas de 'Días mejores'.

La canción para el Benidorm Fest es prácticamente su debut en la industria musical, aunque ya ha publicado su primer single, 'Ardo'. "Siempre que puedo me gusta combinar la música con la actuación, por lo que no podría decantarme solo por una de las dos cosas", afirma.