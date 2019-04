Quinto aniversario de la muerte de García Márquez: descubre la canción que cambió la vida a R.E.M.

La banda liderada por el vocalista Michael Stipe había generado ya en los años 80 mucho ruido en algunos sectores de Estados Unidos. Con seis discos en sus registros, entre ellos el Murmur, Reckoning o Fables of the Reconstruction, sus canciones aún se movían por circuitos alternativos y cassettes de universitarios.

'Losing my religion', es el título del primer sencillo del álbum Out of Time, lanzado el 19 de febrero de 1991. El nombre, hace referencia a una frase campesina utilizada para expresar cuando uno está al borde de perder la paciencia. Si bien la composición nace de una mandolina perteneciente a Peter Buck, la letra de Stipe evoca a un amor no correspondido, siendo en palabras del intérprete una canción que puede representar a cualquiera que sufra por amor. Probablemente, el tema con sonido más típico de R.E.M.

Una de las claves del éxito de este single fue el videoclip promocional. El vocalista, lector empedernido de la obra de Gabriel García Márquez, inspiró la adaptación de la canción en el cuento “Un señor muy viejo con unas alas enormes”, satirizando el concepto occidental de los ángeles. La producción dirigida por Tarsem Singh destaca por sus imágenes de santos o divinidades hindúes, transmitiendo un ambiente opaco y onírico.

Colombia homenajea este miércoles al Premio Nobel Gabriel García Márquez en el quinto aniversario de su fallecimiento con una lectura colectiva de su obra, que tiene lugar en Cartagena, ciudad donde vivió y que inspiró parte de su obra.

García Márquez murió en Ciudad de México a la edad de 87 años, el 17 de abril de 2014, un Jueves Santo, al igual que Úrsula Iguarán, la matrona de "Cien años de soledad".

"Han pasado cinco años desde la muerte del escritor colombiano Gabriel García Márquez y su obra narrativa continúa viva en el corazón de millones de lectores alrededor del mundo", señalaron en la convocatoria el Centro Gabo y la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), fundada por el Nobel.

La actividad se llevará a cabo por la tarde durante dos horas en la Plaza de San Pedro Claver, "donde los asistentes podrán leer fragmentos de las obras de Gabo en cualquiera de sus ediciones e idiomas", agregó la información.

La convocatoria incluye también la posibilidad de que participen personas que no estén en Cartagena, y por eso el Centro Gabo y la FNPI invitan a los admiradores de García Márquez a grabar un vídeo leyendo algún fragmento de su obra y subirlo a Twitter o Instagram con la etiqueta #RetoGabo2019.

Gabriel García Márquez tuvo durante su vida una estrecha relación con Cartagena de Indias, ciudad en la que el escritor nacido en 1927 en Aracataca, en el departamento del Magdalena, estudió Derecho unos meses, trabajó como periodista del diario El Universal y construyó una casa en la que alternó estancias con su residencia de Ciudad de México.

"Yo sabía que no iba a ser abogado en ninguna parte. Sólo quería ganar un poco más de tiempo para distraer a mis padres, y Cartagena podía ser una buena escala técnica para pensar. Lo que nunca se me hubiera ocurrido es que aquel cálculo razonable iba a conducirme a resolver con el corazón en la mano que era allí donde quería seguir mi vida", escribió en su libro de memorias "Vivir para contarla".

Por eso sus cenizas reposan en el Claustro de La Merced de la Universidad de Cartagena, la misma en la que intentó completar su carrera de abogado pero pudo más su pasión por los oficios de escritor y periodista.

Como parte de la efeméride, el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia invitan por estos días a visitar La Gaboteca, una sala virtual de referencia sobre la obra de García Márquez, para que todo el que pueda lo homenajee leyéndolo.

En el sitio web de la Biblioteca Nacional está "el universo de Gabo a un solo clic", para saber más de su legado como escritor de novelas y cuentos, como periodista, de su afición por el cine, así como de su faceta de autor de discursos y ensayos, entre otras.

"Sin duda, Gabriel García Márquez fue uno de los intelectuales más importantes de su tiempo, pero fue un tipo particular de intelectual (...) Para comprender su pensamiento o las causas que defendía y criticaba el escritor es necesario revisar más bien su producción literaria y sus artículos de prensa", reseña La Gaboteca.

El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional otorgan además anualmente el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, creado en 2014 para fomentar este género literario que era uno de los preferidos del Nobel y que este año tendrá su sexta edición.