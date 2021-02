Lo que nos vamos a perder de los galardones de Globo de Oro de 2021

Como sucede cada año, esta noche a las dos de la madrugada (17:00 horas en Los Ángeles), se celebrarán los tradicionales Globos de Oro, una de los acontecimientos más importantes de la industria Audiovisual.

No en vano, debido a la pandemia, en esta ocasión esta edición que corre a cargo de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se ve en la necesidad de adaptarse a la época de covid-19, al igual que han hecho otros festivales de estilo parecido.

Sin embargo, este artículo no pretende ser uno de esos miles en los que un periodista analiza las películas que aspiran al galardón, sino más bien este artículo busca recoger alguno de los momentos más incómodos vividos durante el festival y que este año, dadas las circunstancias, nos lo vamos a perder.

Alguno de los momentos más curiosos de los Globos de Oro

Una de las más sonadas tiene que ver con el enfrentamiento que protagonizaron Mel Gibson y Riccky Gervais. El director de La Pasión de Cristo mandó un recado a su compañero de pofesión al recoger su galardón en 2016. “Me encanta ver a Ricky una vez cada tres años”, llegó a afirmar el actor, después de que este le presentase a golpe de humor.

Un año después, la famosa película musical de La La Land fue protagonista por dos asuntos. El primero, el estrictamente profesional. Su protagonista, Olivia Hamilton, negó un primer abrazo a su director, Damien Chazelle, cuando fue galardonada al mejor guion de 2017, ya que quiso dárselo a su compañera de filas.

Del amor también saben mucho Nicole Kidman y Keith Urban, cuando ambos protagonizaron un nuevo escándalo en una de las galas más importantes del cine. "Keith Urban, cuando mi mejilla está contra la tuya, todo lo demás se derrite y eso es amor", le dijo Kidman a su marido, cuando intentaron besarse antes de subir al escenario a recoger un nuevo premio.

En la jerga periodística se suele decir que estas anécdotas tienen que ver cuando una gala de este estilo está en directo. El acto siempre se ha celebrado en el Beverly Hilton Hotel y cuenta con una audiencia media de 250 millones de espectadores en todo el mundo, al que hasta este año se ha estimado que se abren, de media, 7.000 botellas de champán.

Este año no veremos anécdotas como esta, pero seguro que los premiados nos darán algún guiño para que podamos escribir un artículo de estos. Esperemos, eso sí, que en esta nueva gala no falle el telemproter y veamos a los maestros de ceremonias improvisar como lo hizo Jimmy Fallon en 2017, cuando la estrella DE The Tonight Show tuvo que improvisar un guion en directo hasta que no pudiesen arreglar el que se había preparado.