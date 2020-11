PSOE presenta enmienda en la FMM para que siga prohibido el 'toro embolado' en reglamento de Festejos Taurinos Populares

El Grupo Socialista en la Federación de Municipios de Madrid ha elevado a la Junta de Gobierno una enmienda mediante la cual se propone modificar el Reglamento de Festejos Taurinos Populares para evitar que en la región volvieran a celebrarse toros embolados, entre otras consideraciones.

Ya lo había anunciado el Presidente de la Federación de Municipios de Madrid, Guillermo Hita, hace unos días, cuando manifestó que "algunas cuestiones deberían salir de ese texto".

La reglamentación de los espectáculos taurinos populares que se efectuó durante el año 1996 se consiguió una regulación en la que se ponía de manifiesto la necesidad de aumentar la seguridad de los participantes en dichos festejos, así como evitar el maltrato animal, junto al máximo respeto a la organización, que se ha ido mejorando a lo largo de la vigencia del mismo, señalan los socialistas.

También han surgido propuestas de mejoras de organización de dichos espectáculos, que puedan mantener las tradiciones arraigadas en municipios. Según señalan, la Federación Taurina de Madrid ha remitido "una propuesta de máximos" de la modificación del actual reglamento, que fue suscrita por la Subcomisión de Asuntos Taurinos de la Federación de Municipios de Madrid, también con los votos del PSOE.

Después de una valoración del mismo y con el ánimo de buscar una postura de consenso en el seno de la Federación de Municipios de Madrid, el Grupo del PSOE propone la modificación del acuerdo de la Subcomisión Taurina de la FMM en los artículos 1, 3 y 4.

Así, propone eliminar el último párrafo del artículo 1, manteniéndose el principio de 'arraigo' para la celebración de los espectáculos taurinos populares y eliminar el apartado segundo del artículo 3, dejando vigente la prohibición de la celebración de 'toros embolados de fuego'.

El Grupo Socialista en Federación de Municipios de Madrid defiende añadir también un párrafo nuevo al artículo 4: "Por parte de la Presidencia del festejo, de acuerdo con la autoridad competente, así como por el personal veterinario que asiste al festejo, se adoptarán las medidas necesarias para evitar el maltrato del animal y la seguridad de los asistentes en el supuesto de que, una vez cumplido el tiempo máximo autorizado del espectáculo, no haya sido posible conducir a la res a los corrales o al espacio habilitado para tal efecto".

La enmienda ya ha sido registrada para su inclusión en el orden del día de la próxima Junta de Gobierno de la FMM que tendrá lugar el viernes. Y para que así sea incorporada al borrador de Festejos Taurinos Populares y remitido a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid para que la tenga en cuenta a la hora de modificar el citado reglamento.

CRÍTICAS DE ECOLOGISTAS Y PARTIDOS DE IZQUIERDAS

El pasado mes de octubre, Más Madrid, Unidas Podemos y Equo, entre otros partidos y asociaciones animalistas y ecologistas, denunciaron la aprobación de ese reglamento en la Subcomisión de Asuntos Taurinos de la FMM con los votos de los representantes PSOE y PP.

Según la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA), este nuevo reglamento supondría "un retroceso por cuanto eliminaría la condicionalidad de arraigo por el cual no se pueden celebrar modalidades de festejos taurinos que no tengan una sólida tradición en el municipio en cuestión".

A su juicio, el objetivo de esta modificación es la celebración de festejos como los toros embolados o ensogados, "de nula tradición en la comunidad madrileña". "Estos festejos suponen un mayor peligro para los ciudadanos, además de un enorme sufrimiento para los animales implicados", señaló la asociación.

En la misma línea, José Enrique Zaldívar Laguía presidente de la asociación de veterinarios AVATMA afirmó que "el intenso sufrimiento tanto físico como emocional que padecen estos animales durante estos espectáculos, nos hace clasificar a estos, como unos de los más crueles ejemplos de tortura animal institucionalizada en nuestro país, éticamente inaceptable desde cualquier punto de vista"..

En la citada reunión de esa Subcomisión de Asuntos Taurinos votó en contra del nuevo reglamento José Manuel del Cerro García, concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Parla. "Se pretende hacer un reglamento que esquive la ley para introducir eventos grotescos ya rechazados, durante décadas en la Comunidad de Madrid, por su crueldad y consecuencias. Es intolerable volver al maltrato ya eliminado", dijo.

Por su parte, Alejandro Sánchez Pérez, diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid y miembro de Equo criticó que con este proyecto "solo se pretende autorizar prácticas tan crueles y peligrosas como el toro embolado, sin ningún arraigo en la región, para compensar a un sector que ya está largamente subvencionado".

Según explicó a Europa Press, esa modificación del reglamento, que parte del Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, también contempla que los encierros pueden ser urbanos y camperos a la vez y otras modificaciones "que darían una vuelta para atrás en derechos animales, al contrario de lo que ocurre en el resto de España".

Por su parte, Javier Cañadas, portavoz Medio Ambiente de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, encuentra que "no hay justificación alguna para recuperar estas prácticas de extrema crueldad animal en nuestra región. "Se equivocan quienes piensan que reactivan la economía con estas medidas, reactivan la barbarie. No al toro embolado, no al toro ensogado en Madrid", escribió podemos en sus redes sociales.

"Realmente esperamos que esto haya sido un delirio de la subcomisión de asuntos taurinos y sea eliminada del orden del día en la FMM porque si no, preveo la más dura de las batallas, será como revivir el movimiento contra el Toro de la Vega en plena Comunidad de Madrid", indicó Marta Esteban Miñano, presidenta de la plataforma 'La Tortura No Es Cultura'.

Las prácticas de toros con fuego o enmaromados están prohibidas en la región desde hace más de 25 años. El último de estos festejos se celebró en octubre de 1994 en Torres de la Alameda, pese a estar no haber sido permitido. Un festejo que, tras la estas prácticas, acabó la muerte del toro y con un fotógrafo agredido y varios periodistas amenazados.