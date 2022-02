Proyecto europeo impulsa internacionalización empresas culturales españolas

Un nuevo proyecto europeo busca seis empresas culturales españolas que quieran internacionalizar su actividad y viajar a Georgia y dará prioridad a las que desarrollen su actividad en el medio rural y cuenten con mujeres emprendedoras o jóvenes menores de 35 años.

La Fundación Santa María la Real participa, a través de CulturHub, en un nuevo proyecto europeo denominado Think Outside the BHOCS, en colaboración con la entidad georgiana Creative Georgia y financiado al 95% por fondos europeos, según ha informado la entidad en un comunicado.

Este proyecto tiene como principal objetivo mejorar la competitividad, profesionalidad, experiencia y conocimiento de las empresas culturales y creativas, a través de la cooperación internacional, el desarrollo de capacidades y los intercambios fructíferos entre España y Georgia.

Por ahora, se ha abierto una convocatoria para seleccionar a las seis empresas españolas que podrán participar y que deberán presentar su solicitud antes del 12 de febrero.

Podrán participar pequeñas y medianas empresas del sector cultural y creativo afincadas en España y se dará preferencia a aquellas que realicen su actividad en áreas rurales y cuenten con mujeres emprendedoras o jóvenes menores de 35 años.

La selección se realizará de forma consensuada entre España y Georgia, buscando empresas e iniciativas que puedan enriquecerse mutuamente.

"El reto es fomentar el intercambio y el aprendizaje con empresas georgianas, ha explicado el director de CulturHub, Luis Sánchez, por lo que las seis empresas españolas que participen en la iniciativa podrán viajar a Georgia para realizar visitas de campo y sesiones de "networking".

Además, posteriormente, recibirán la visita de las empresas georgianas y tendrán la oportunidad de mostrarles su trabajo, a través de una feria, en la que habrá cabida para la exposición de productos o servicios y también para abrir espacios y foros de debate y diálogo.

La entidad española cuenta con el respaldo de organizaciones como Kutxa Kultur Enea o Leinn Arts, que colaborarán directamente en el desarrollo de las distintas acciones vinculadas al proyecto.