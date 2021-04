El profesor alemán Helmut Jacobs afirma que Goya tiene una actualidad "como ningún otro pintor del pasado"

El profesor e investigador alemán Helmut C. Jacobs ha subrayado la importancia de la obra y figura de Francisco de Goya, de quien este año se celebra el 275 aniversario de su nacimiento, y ha subrayado su actualidad "como ningún otro pintor del pasado".

A su entender, el de Fuendetodos "se ha convertido desde hace tiempo no solo en un fenómeno internacional, sino global", cuyas obras han sido y son tenidas en cuenta por parte de artistas de diversas disciplinas, como pintura, cine, poesía y música.

Autor de 'Los comentarios manuscritos sobre los Caprichos de Goya', publicación editada entre 2019 y 2020 por el Instituto Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza en tres tomos, que Jacobs firma junto con los investigadores Mark Klingerberger y Nina Preyer, este catedrático de Literaturas Románicas de la Universidad de Duisburg-Essen ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que los 'Caprichos' "tienen una repercusión internacional solamente comparable a la del Quijote de Cervantes".

No obstante, ha aclarado, "no es la única obra goyesca con semejante impacto" y ha citado la relevancia de otros cuadros, como los lienzos 'El dos de mayo de 1808 en Madrid' y 'El tres de mayo'. A su entender, Goya aborda problemas sociales que siguen estando de actualidad, como la condición de las mujeres, la educación, los abusos sexuales o las fraudes. "La crítica goyesca a los abusos de los clérigos y de los políticos me parece muy actual", ha agregado.

Además, ha comentado que hay un rasgo común entre la época de Goya, que vivió la invasión de España por las tropas de Napoleón y la Guerra de la Independencia, y la situación ocasionada en el mundo por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, "la inmediata e implacable presencia de la muerte".

También se ha referido a la influencia de Goya en Alemania, que, según ha dicho, "supera todos los límites, no solo a causa de la gran exposición de Goya en Berlín de 2005, sino porque siempre hay exposiciones sobre sus grabados en muchas ciudades del país".

En su caso, como 'embajador de Goya en Alemania', ha constatado la atención creciente por el pintor de Fuendetodos ya que cada año imparte numerosas conferencias en su país sobre diversos aspectos de su obra. "Las invitaciones se intensifican más y mas porque el interés de los alemanes por Goya es fenomenal".

MANUSCRITOS

Helmut Jacobs, quien también es miembro del Comité Científico de la Fundación Goya en Aragón, se ha referido a la publicación 'Los comentarios manuscritos sobre los Caprichos de Goya' y ha contado que muchos de los 80 grabados contenidos en esta serie son tan complejos, que ya en época de Goya circularon comentarios manuscritos destinados a su interpretación.

Según ha relatado, para los contemporáneos de Goya fueron "sátiras ambiguas" ya que, como pintor del rey, el de Fuendetodos "supo protegerse mediante la ambivalencia de la propia sátira".

El profesor ha detallado que los Caprichos reflejan ideas ilustradas, criticaban la sociedad de la época y los abusos del tiempo de Goya. "Contenían mensajes muy peligrosos" y, por eso, las anotaciones sobre los mismos "no se publicaron, se difundieron en secreto".

Ha asegurado que estos manuscritos se copiaron y se modificaron muchas veces, "y esto es lo interesante, ya que su diversidad nos explica los Caprichos desde la perspectiva de los coetáneos de Goya" y "es el reflejo de una discusión que no se hizo en público, pero sí en las tertulias de los ilustrados".

PRIMER COMENTARIO

La investigación sobre estos manuscritos del siglo XIX ha podido demostrar, entre otros aspectos, que no fue Goya quien escribió el primer comentario, "sino que, tras la publicación de uno de peligrosas alusiones de contenido político, entre otros aspectos, por la identificación de ciertas figuras con poderosas personalidades políticas de la época, como el poderoso primer ministro Manuel de Godoy o la reina María Luisa, se vio obligado a redactar con la ayuda de su círculo de amistades uno propio que se difundiera a modo de réplica del anterior".

Su fin era preservar y proteger su reputación como primer pintor del rey. Este primer y más antiguo escrito es conocido como comentario Ayala, denominado así por su antiguo poseedor, documento considerado perdido, "pero cuyo manuscrito hemos descubierto en Rusia, escrito por un autor desconocido cercano al círculo de Goya, porque retoma algunas frases de las leyendas recogidas en las pruebas de los grabados", ha detallado Jacobs.

A este primer comentario, siguió otro descubierto también a raíz de esta investigación, escrito por un colectivo de nueve autores del círculo de amigos de Goya. Después, se produjeron "multitud de comentarios" que siguieron a estos dos primeros, que la publicación del IFC reúne, algunos de los cuales, además de escritos a mano, también fueron impresos en revistas a lo largo del siglo XIX, "como un foro clandestino de debate para los mensajes ilustrados contenidos en los Caprichos".

Jacobs ha detallado que tanto él, como los dos jóvenes investigadores Nina Preyer y Mark Klingenberger han buscado estos documentos por todo el mundo, "mandando cartas a todas las bibliotecas, museos y colecciones particulares para pedir información y copias".

En total, han publicado más de un centenar de manuscritos y entre las aportaciones se encuentra la localidad del citado comentario Ayala, "considerado perdido, pero descubierto en San Petersburgo, en Rusia".

GOYA Y LA POESÍA

Por otra parte, el profesor Jacobs ganó en 2011 la III Convocatoria Internacional de Ayudas a la Investigación de la Fundación Goya en Aragón. Después de una investigación de varios años, la Institución Fernando el Católico editó en 2016 la obra 'Goya en la poesía'.

El investigador ha explicado que en esta publicación aborda la producción lírica en torno a Goya y su obra, que comenzó ya en vida del artista "y que ha llegado hasta nuestros días por el poder evocador de sus imágenes".

La base metódica del libro es la teoría de la intermedialidad, en este caso la relación entre la pintura y la literatura, y especialmente el concepto de la écfrasis, que se refiere a la descripción verbal de cuadros, grabados o dibujos.

La obra ofrece al lector 193 poemas alusivos a diversas obras de Goya, ilustrados por las imágenes que los inspiraron. En concreto, el libro reúne los poemas creados en torno a cerca de cien obras de Goya por parte de poetas internacionales, principalmente, del siglo XX hasta la actualidad, tanto españoles y alemanes, como hispanoamericanos y angloparlantes.

Helmut Jacobs ha subrayado que las obras de Goya "han seducido" a poetas tan dispares como Charles Baudelaire, Seamus Heaney, Rafael Alberti o Ildefonso Manuel Gil, pero también a poetas alemanes como Rose Ausländer o Erich Arendt.

El investigador ha manifestado también su "admiración" por los propios escritos del de Fuendetodos, de los que ha destacado sus cartas a su amigo íntimo Martín Zapater, "testimonios sin par de las emociones, los afectos y actividades cotidianas del pintor".

Ha precisado que Goya disfrutó, a través de las cartas, "de una comunicación absolutamente libre, relajada, en la que podía expresar sus sentimientos más íntimos", con "muchas ambigüedades, alusiones sexuales y también un uso lúdico del lenguaje, incluyendo neologismos".

Jacobs ha concluido diciendo: "Creo que las cartas de Goya se pueden comparar con las de Wolfgang Amadeus Mozart, que también muestran numerosos errores ortográficos e irregularidades del lenguaje, pero nos dan una muy buena impresión del genial compositor".