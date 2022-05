Productores independientes critican ley pone creación en manos de dos grupos

Todas las asociaciones y federaciones de productores independientes de España han criticado la aprobación, hoy en el Congreso de los Diputados, de la Ley Audiovisual al entender que "pone la creación audiovisual en manos de dos grupos mediáticos audiovisuales creando graves desequilibrios".

Además, en el comunicado las asociaciones refieren que "no es una ley de consenso cuando todo el sector ha firmado un manifiesto en contra".

La Ley Audiovisual ha sido aprobada este jueves en el Congreso por 130 votos a favor, 83 en contra y 131 abstenciones, las anunciadas del PP y las inesperadas de Unidas Podemos -socios del PSOE en el Gobierno-, que por primera vez que se desmarca de una ley del Ejecutivo.

Según el comunicado, "hoy se ha consumado la amenaza que pendía sobre el sector de la producción independiente", ya que, entienden, "esta ley reconfirma que los contenidos que se produzcan en este país estarán mayoritariamente en manos de los dos grupos mediáticos audiovisuales , que han tenido la capacidad de influencia en el gobierno y en una parte de la oposición, necesaria para aprobarla".

"Desde los informativos, hasta las series, desde las películas hasta los magazines, en sus 14 canales de televisión o en las plataformas de 'streaming', en las televisiones públicas y en los medios digitales, no habrá ventana o contenido que no dependa de ellos, no habrá gobierno u oposición que se atreva a hacerles frente", refieren los productores independientes en su comunicado.

Agrega la nota que la ley "nace de espaldas al sector para la que dice estar trabajando" y consideran que "esta medida pondrá fin a la diversidad cultural de nuestro país y a una industria de contenidos audiovisuales diversa y plural".

Asimismo, el comunicado alude a que la ley "no contenta a nadie pues nace también sin el consenso del propio Gobierno, contabilizando las abstenciones tanto de sus socios, Unidas Podemos, como del PP, principal grupo de la oposición y los noes de algunos de los grupos que mantienen el equilibrio de la legislatura".

A juicio de los productores independientes, "el desarrollo empresarial desde un tejido diverso en tamaño y capacidad, en el que el talento y el trabajo sean lo que hagan la diferencia, queda sustituido por un modelo en el que muy pocos con mucho poder deciden lo que ven muchos, nada menos que cuatro horas al día".

"La gran oportunidad de desarrollo de este sector, consiguiendo el crecimiento desde la iniciativa empresarial diversa y plural, -abunda el comunicado- se sustituye por un modelo dependiente de grandes corporaciones, que deciden lo que vemos y por lo visto qué leyes tenemos, debido a que son capaces de influir en cómo votamos".

Para las asociaciones de productores, "hoy el duopolio televisivo ha conseguido que se pongan por primera vez al servicio de sus intereses, simultáneamente el Gobierno del Partido Socialista y el primer partido de la oposición, el Partido Popular, para perpetuar los privilegios de estas corporaciones en contra de los intereses de todos los que quieren poder elegir qué televisión y cine ven, y también contra los de los ciudadanos que les han votado".

Afirma el comunicado que "nos alejamos del modelo europeo de separación de los emisores de los productores independientes, e impedimos que las productoras españolas crezcan internacionalmente".

En la nota, los productores independientes espera que esta situación "se corrija en el Senado y en otros cuerpos legislativos pendientes de completar" y proponen "una legislación por un sector audiovisual, que nos represente a todos y que permita hacer crecer una industria de futuro" .

El comunicado está firmado por Asociación Estatal de Cine (AeCine); Federación de Animación y Efectos Visuales (diboos); Mapa; Productores Audiovisuales (Pate); Productoras Independientes Audiovisuales Federadas (PIAF); Productors Audiovisuals Federats (PROA); y Productoras Españolas de Audiovisual Internacional (ProFilm).