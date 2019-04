La productora de "Madre" valora los festivales como ventana natural del corto

La Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid cierra este domingo su 21 edición consolidado como uno de los mejores referentes para la difusión del corto, un "espaldarazo" que productoras como María del Puy Alvarado, responsable de "Madre", de Rodrigo Sorogoyen, encuentra primordial para difundir su trabajo.

"Los festivales son los que acercan verdaderamente los cortometrajes al público, hay muchos lugares de España que, de otro modo, no podrían verlos", ha considerado en una entrevista con Efe la navarra, que compite en este festival con "Snorkel", cortometraje del valenciano Borja Soler.

"Ahora, Movistar+ y TVE apuestan más claramente por este formato, pero su lugar natural son los festivales; es una pena que no se puedan ver más fácilmente los cortos, porque no todas las plataformas los ofrecen. Pero estoy segura de que eso va a cambiar, y entonces sí tendremos la gran ventana", afirma la cineasta.

Después de conseguir más de cien premios, entre ellos, el Goya o el Forqué, y llegar como finalista a los Óscar, el cortometraje "Madre" ha crecido hasta convertirse en largometraje; bajo la dirección en ambos formatos de Rodrigo Sorogoyen, la cinta está en fase de postproducción.

"Estamos deseando enseñarla; no es un cortometraje al uso ya que el corto es la primera secuencia del largo", comenta Alvarado.

"Yo he producido 18 cortos y nunca he sabido qué va a pasar, en realidad, nunca se sabe si un corto va a funcionar o no. Cuando estrenamos 'Madre' en Medina del Campo no teníamos ni idea de que llegaría tan lejos, desde luego, no era ese nuestro horizonte", señala.

Y si "Madre" ha marcado un hito, Alvarado se atreve el sábado con "Snorkel", el corto que firma Borja Soler, realizador junto a Sorogoyen de la multipremiada "Stockholm", en este caso, con Eva Llorach e Israel Elejalde como protagonistas de una historia mínima, rodada en el pantano de San Juan, sobre el impacto de la separación de una pareja en sus dos hijas pequeñas.

No es la primera vez que la Semana del Cortometraje llega tan lejos con una de sus criaturas; en 2014, "Aquel no era yo", de Esteban Crespo, estuvo también nominado a los Óscar.

En esta edición, 41 cortometrajes compiten en la sección oficial del festival que homenajeará a la cineasta Arantxa Echevarría por su larga trayectoria en el mundo del corto; también está previsto que la directora vasca ofrezca mañana una clase magistral.

Colombia es el país invitado, con presencia especial de uno de los festivales iberoamericanos de cortos más importantes: Bogoshorts.