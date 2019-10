El prior del Valle de los Caídos asegura que no permitirá la exhumación de Franco

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha asegurado que no permitirá el acceso a la basílica para la exhumación de Francisco Franco hasta que el Tribunal Supremo responda a sus alegaciones.

En una carta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, Cantera afirma que la "Abadía no autoriza el acceso a la Basílica con la finalidad de acceder a una 'res sacra'".

El prior advierte que la sentencia del Tribunal Supremo "no resuelve" las alegaciones que han presentado y afirma que sería una "vulneración de la libertad religiosa" pretender "actuar en un lugar sagrado" sin contar con la "preceptiva autorización eclesiástica".

La misiva ha sido registrada este miércoles y responde a la anterior carta enviada por Calvo el pasado 3 de octubre en la que se concedió cinco días a la Abadía para responder si permitía la exhumación de Franco.

Por ello, advierte que se sigue negando a facilitar la exhumación, ya que "no existe consentimiento de la familia y se mantienen los principios religiosos y morales".

La Conferencia Episcopal Española siempre ha manifestado que respeta y acata las decisiones judiciales y que la exhumación de Franco es un asunto que debe ser resuelto entre el Gobierno y los familiares del dictador. Así lo manifestaba Monseñor Argüello tras la reunión de la Comisión Permanente: "No tengo mucha experiencia en dar ruedas de prensa, pero en todas las que he estado, me han preguntado sobre Franco".

"¿No les parece que es hora de mirar hacia delante?", preguntaba el secretario general a los periodistas. Además, mencionaba la ley de memoria histórica y sus características positivas, pero aseguraba que "nunca deseamos que pueda ser un instrumento, con el que se haga bandera política, que se utilice en campañas electorales o que se use para abrir heridas".

Mons. Argüello invitaba a no perder el espíritu de la reconciliación y hacía hincapié en que este asunto compete a las autoridades y a la familia y que las acciones de los benedictinos son competencia del abad general de la comunidad.