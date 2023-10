Primera gran muestra en España de Doshi, el "arquitecto para todos" que ganó el Pritzker

El arquitecto indio ganador de un Pritzker Balkrishna Doshi (1927-2023) creció en una casa con 15 o 20 familiares donde los espacios cambiaban para adaptarse a las personas, una enseñanza que marcó su trayectoria, como muestra "Arquitectura para todos", su primera gran retrospectiva en España, desde hoy al 14 de enero en el Museo ICO.

La comisaria es su nieta Khushnu Panthaki Hoof, que este jueves ha explicado emocionada, en su primera intervención pública desde el fallecimiento de Doshi el pasado enero, la disposición de las maquetas, vídeos y fotografías de proyectos realizados entre 1958 y 2014, y que incluyen desde planificación de ciudades y colonias a instituciones, escuelas, templos, galerías de arte o casa privadas.

Este proyecto del Vitra Design Museum y la Wüstenrot Foundation en colaboración con la Vastushilpa Foundation, que sirve también como homenaje a Doshi por su fallecimiento, descubre a un arquitecto moderno que se acomodaba a las tradiciones locales y las circunstancias culturales, materiales y naturales de un lugar.

"Siempre miraba a los alrededores de donde iba a construir, no se centraba en su proyecto y buscaba mejorar la visión de los ciudadanos", ha explicado su nieta. Doshi veía "oportunidades" cuando surgían problemas y "nunca se limitó, era una persona que se arriesgaba".

Su propia infancia en una familia de clase media de tradición hindú "le hizo darse cuenta de la importancia de la tolerancia y la adaptación" y de que "nada es finito, todo sigue evolucionando", hasta el punto de que alentaba y favorecía que los habitantes de las casas que construía pudieran modificarlas según sus necesidades y a medida que tuvieran mejores recursos económicos, así como pintar a su gusto las fachadas.

Con su estudio, inaugurado en 1956 en Ahmedabad, y que bautizó Vastu-Shilpa (en sánscrito, "vastu" es la totalidad del medioambiente y "shilpa" diseñar) proyectó por ejemplo las viviendas de bajo coste Aranya, Indore (1989).

Para este proyecto, del que se sentía especialmente orgulloso, diseñó un kit de piezas que incluía barandillas y balcones para que los residentes (a los que además empleó en las obras, logrando que algunos pasaran a la clase media) las adaptaran a sus necesidades.

En esta línea, para la Life Insurance Corporation of India (Ahmedabad, 1973), situó simbólicamente las viviendas de los trabajadores menos cualificados en las plantas superiores de edificios en los que mezcló las casas de empleados de todos los rangos para romper las fronteras económicas, pese a las resistencias iniciales de sus clientes.

"Era una persona muy humilde, lo que más le preocupaba no era su identidad , sino que la gente se sintiera feliz. Lo que le daba más placer era hacer que sintieran las casa como suyas", ha asegurado Khushnu.

La educación ("debe servir puertas, no una sino muchas", decía) era otra de sus preocupaciones, y para la Escuela Comprensiva de la Shreyas Foundation (Ahmedabad, 1963), de metodología montessori, aún en funcionamiento, imaginó espacios en los que los alumnos salen al exterior para ir cambiando de aula, no permanecen en una para recibir a los distintos profesores.

Utilizó y experimentó en este proyecto con marcos de cemento prefabricado, recién llegados a La India. Doshi siempre buscaba construir con los materiales más baratos, incluso reciclados, lo que no implica que fueran de menor calidad, ha explicado también la comisaria.

Y como le encantaba "contar historias y crear narrativas imaginarias al crear un edificio", en la Escuela de Arquitectura de Ahmedabad, creó una escalera para que los estudiantes pudieran escapar de cualquier clase sin ser vistos.

La importancia que le daba a la imaginación este arquitecto de espíritu práctico está en una de sus últimas enseñanzas, que ha querido compartir hoy su nieta.

Una semana antes de fallecer, estaban los dos en el jardín al que salía a sentarse todos los días, en Ahmedabad. "Estaba mirando, emocionado como un niño, a unos pavos reales, analizando sus plumas, con una curiosidad casi infantil que le acompañó hasta el final de sus días".

"Me dijo que lo más importante de su vida había sido la ficción, porque expresa la fluidez del tiempo y no tiene principio ni fin. Y yo entendí que no debemos ser tan serios, sino celebrar la vida", ha concluido.

"Arquitectura vivible"

Pionero de la arquitectura moderna en el subcontinente indio, aseguraba que no distinguía entre la arquitectura oriental y la occidental, sino entre la vivible y la no vivible, ha explicado por su parte el director del Museo ICO, Lucinio Muñoz.

Su personalidad ha quedado también plasmada en el relato de Martha Thorne, directora ejecutiva del Premio Pritzker. "Conocí a Doshi en 2005, era jurado de los premios y quería dejar de serlo, pero yo quería que siguiera porque siempre nos animaba a ver el contexto social, nos daba otra visión".

Fue ella quien le llamó para anunciarle que había ganado el premio en 2018 (primer arquitecto indio en conseguirlo). "Doshi era un profesor de espíritu generosísimo, compartía ideas, nunca las imponía, dialogaba con sus alumnos, con la sociedad civil", ha relatado.