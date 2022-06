El Primavera Sound hace que Ayuso y Colau se besen

El festival Primavera Sound ha desplegado este jueves en el Parc del Fòrum, donde desde hoy y hasta el 12 de junio se celebra el evento, una gran lona en la que aparecen la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, besándose.

La gran pancarta replica el famoso mural pintado en los restos del muro de Berlín en el que aparecen el líder de la Unión Soviética Leonid Brézhnev y el presidente de la República Democrática Alemana Erich Honecker besándose en la boca, obra del artista ruso Dmitri Vrúbel.

Del mismo modo que en la obra original, la imagen de Colau y Ayuso besándose está acompañado por las palabras en ruso "Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal".

Justo al lado del beso entre Colau y Ayuso, el festival ha colocado otra lona que reza: "Barcelona + Madrid = Primavera Sound. Diversidad, Cultura, Tolerancia", y en la que anuncia la puesta a la venta de las entradas para la edición del año que viene, que se celebrará en ambas ciudades.

En declaraciones a los periodistas en el mismo festival, Colau ha dado el visto bueno al mural: "Me encanta que el arte provoque, me encanta la libertad de expresión".

"Siempre he defendido que las ciudades de Barcelona y Madrid se aman y colaboran y tienen mil lazos y vínculos culturales, históricos y afectivos, de todo tipo. Lo que me sabe mal es que pueda haber algunos dirigentes o algunas dirigentes que quieran confrontar nuestras ciudades. Aquí a mí no me encontrarán nunca, siempre defenderé el amor y la cooperación entre ciudades y personas", ha añadido la alcaldesa.

Colau también ha repetido que "Barcelona y el Primavera son indisociables" y que el consistorio está trabajando para acordar un nuevo contrato para garantizar el futuro del festival en la ciudad.

La polémica por la celebración del Primavera Sound en las dos ciudades y la relación entre organizadores y el consistorio barcelonés se ha acentuado los últimos días en los que el codirector del festival Gabi Ruiz ha vuelto a cargar contra el Ayuntamiento de Barcelona, amenazando con abandonar definitivamente la capital catalana. EFE

1011900

mcp/fl/fg

(foto) (vídeo)