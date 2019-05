El Primavera Sound cierra su primera jornada con una noche de rock

Interpol pondrá el broche a un primer día concurrido

El Festival Primavera Sound de Barcelona ha culminado la noche de este jueves una inusualmente concurrida primera jornada en el Parc del Fòrum de Barcelona, que ha estado protagonizada por riffs de guitarra, rap rotundo y mucho rock.

Tras una primera hora de pequeño y mediano formato con bandas locales, a media tarde han tomado protagonismo los grandes escenarios del certamen que han estrenando hierba artificial permitiendo al público sentarse masivamente para escuchar la música, en una imagen inédita del festival.

Musicalmente, ha dado el pistoletazo de salida el punk riot de The Mani-las, banda integrada por Maika (Makovski), Olaia (Bloom) y Mariana (Pérez), que han conseguido animar al público con enloquecidos y trepidantes sonidos tribales y guturales acompasados con intensos riffs de guitarra y repique de batería; la apoderada banda ha acabado al grito de "no me toques los ovarios, no me frías la cabeza".

Sobre un escenario lleno de flores y con la cantante Amaia entre el público, los británicos Big Thief le han dado romanticismo a la puesta de sol tras el distrito 22@ con la voz de Adrianne Lenker, que ha sonado nostálgica junto a los suyos interpretando su tercer álbum 'U.F.O.F..

Al otro extremo del festival, la norteamericana Sophie Allison 'Soccer Mommy' ha imprimido su folk poniendo el cartel de completo, antes de que los americanos Stephen Malkmus & The Jicks hayan regalado veteranía con un rock de corte indie e intenso de la mano de su nuevo y aclamado 'Sparkle Hard'.

RAP DEMOLEDOR

Ha tomado el relevo el rapero americano Danny Brown con un demoledor y apocalíptico arranque, que ha despertado de toda ensoñación a un público que se ha negado a estar sentado y corría hacia sus pies para no perderse ni un verso de su 'Atrocity Exhibition'.

Con los últimos rayos de sol y una notable bajada de temperaturas, ha llegado la actuación del escritor, cantante y multiinstrumentista canadiense Mac DeMarco con 'Here Comes The Cowboy', que ha desplegado su rock psicodélico pero también bailable, especialmente con su 'Freaking Out the Neighborhood'.

La cantante y compositora francesa Héloïse Letissi, 'Christine and the Queens', ha llevado al festival una batería de pansensualidad, intimidad pop y funk en una bella propuesta coreografiada al estilo cámara lenta, haciendo que la explanada ante el escenario se quedara pequeña: su magia ha desbordado cualquier previsión y ha mantenido prendido al público, fuegos artificiales incluidos.

Ha cogido el testigo el indie rock de toques psicodélicos de la australiana Courtney Barnett con su introspectivo 'Tell Me How You Really Feel', que se ha ganado al público guitarra eléctrica en mano y a la que algunos entre el público han bautizado como la "nueva gran dama del rock".

Interpol, trío integrado por Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino saldrá a los escenarios de la renovada pista de césped a las 23.15 horas para presentar su nuevo 'Marauder', disco lleno de inéditos cromatismos, rematando así la primera jornada del Primavera Sound.