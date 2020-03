Presidente de Teatros de Madrid: "O se cierran todos o se abren todos"

El 50% de la producción teatral española se concentra en Madrid por eso el cierre decretado por el Gobierno de todos los recintos de más de mil butacas y la reducción a un tercio de los de aforo inferior "causará una ruina total": "o se cierran todos o se abren todos", reclama el productor Jesús Cimarro.

La Asociación de Productores y Teatros de Madrid (Aptem), que preside Cimarro, se ha reunido hoy miércoles en asamblea y ha acordado que ante la "grave" situación se reunirán en los próximos días con las tres administraciones -estatal, autonómica y municipal- para encontrar medidas que ayuden a paliar la "crisis" económica que se provoca.

"Cuando se toman decisiones y no se habla con el sector, las cosas se complican aunque es verdad que es una causa de fuerza mayor y que no tenemos mas remedio que adoptar las medidas", precisa en declaraciones a EFE el empresario y productor..

"Cerrar de un día para otro los teatros o mantenerlos bajo mínimos y suspender los bolos, algo inédito que nadie ha visto ni conocido nunca, es muy grave y provoca una auténtica ruina", subraya Cimarro, empresario del Teatro de la Latina y del Bellas Artes además de director del Festival de Teatro de Mérida.

Tendrán encuentros con las distintas administraciones para consensuar "un plan de choque" desde la "templanza" porque "si no, entra en pánico todo el mundo. Estamos valorando todos los escenarios para ver de qué manera es menos gravoso pero creemos que o se abre todo o se cierra todo".

Las restricciones impuestas por el Gobierno por la pandemia de coronavirus han tenido un efecto inmediato en las artes escénicas: teatros cerrados, funciones que anticipan su final, representaciones sin espectadores en la sala y conciertos cancelados, una situación que para los productores privados es "una catástrofe"..

La principal promotora de conciertos de música clásica de España, Ibermúsica, ha anunciado hoy el aplazamiento de los conciertos que tenía programados en el Auditorio Nacional en los próximos días: el del Bach Collegium Japan -17 de marzo-, el de la Academy of St Martin in the Fields B10 -18 de marzo- y el Budapest Festival -26 de marzo-.

El Auditorio es uno de los trece recintos que hay en Madrid con un aforo de más de mil butacas, es decir, los que deben cerrar allí, en La Rioja y en Vitoria ante la expansión del coronavirus.

Los otros doce de Madrid son el Teatro Albéniz, el Auditorio del Palacio de Congresos, Teatro Real, Teatro Coliseum, Teatro Gran Vía, Teatro de la Zarzuela, Gran Teatro del Parque de Atracciones, el Circo Price, el Teatro Nuevo Apolo, el Nuevo Teatro Alcalá, el Teatro Rialto, el Teatro Lope de Vega, el Auditorio Nacional, la Sala Capitol y el Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid).

Algunas salas privadas por debajo de mil butacas han cancelado sus estrenos programados porque en un caso como el del Teatro del Barrio, solo podrían entrar 43 personas, mientras que otros, como el Pavón Kamikaze, cuyo director, Miguel del Arco,ha calificado la situación de "catastrófica", mantendrán sus estrenos.

SOM Produce, que tiene el Teatro Nuevo Alcalá, Rialto y Calderón, ha informado de que hasta el 26 de marzo se aplazan las funciones de "Billy Elliot", "Sex Escape", "Un día cualquiera", "Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus", "La jaula de las locas" y "Adiós Arturo", de La Cubana, que además ha anunciado que adelanta su final.

La Cubana había previsto terminar sus funciones en el Calderón el 29 de marzo pero han decidido anticipar su marcha: "nos hubiera gustado despedirnos de otra forma pero las circunstancias son estas", señalan en un comunicado.

En su lugar, iba a ir al Calderón a partir del 3 de abril el musical "Antoine. La increíble historia del creador de 'El Principito'" pero sus promotores han decidido cancelar su estreno en Madrid y están trabajando "para reubicar la obra a la mayor brevedad", según han informado esta tarde en un comunicado.

La Comunidad de Madrid ha cerrado sus teatros, es decir, el Real Coliseo Carlos III, Teatros del Canal, Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, Teatro de la Abadía y Corral de Comedias de Alcalá de Henares y ha decidido emitir por streaming el espectáculo programado para hoy de la obra "Le Mobile", de la compañía francesa La Marche du Crabe, uno de los espectáculos de Teatralia, que se aplaza.

El Auditorio Nacional, el Teatro de la Zarzuela, el Teatro de la Comedia, el Teatro María Guerrero y el Teatro Valle-Inclán estarán cerrados también los próximos quince días a causa del coronavirus, según ha anunciado hoy el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), del que dependen.

El alcalde de Madrid anunció ayer que se cierran todos los teatros municipales, entre ellos el Circo Price, el Español y Naves del Matadero, el Centro Cultural Conde Duque y el Teatro Fernán Gómez.