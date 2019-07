Presidente de FAPE: sociedad que basa decisiones en noticias falsas es sumisa

El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, ha llamado a combatir las 'fake news' porque, según ha dicho, una sociedad que basa sus decisiones en noticias falsas y desinformación es una sociedad "sumisa" y que "tenderá a equivocarse siempre".

Rodríguez ha hecho estas declaraciones a los periodistas con motivo de un curso que organiza la FAPE y la Asociación de la Prensa de Cantabria en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha considerado a la desinformación como "uno de los grandes riesgos" que está sufriendo la sociedad y la democracia, porque "está comprobado que las noticias falsas atacan los valores democráticos".

Así, ha opinado que el periodista tiene más responsabilidad que el ciudadano para evitar la desinformación, a través de sus labores de verificación y contrastando sus informaciones, pero también ha apelado a que el lector no dé credibilidad a todo lo que se difunde.

"No hay que darlo por real porque salga en las redes sociales, y es responsabilidad tuya, nosotros no podemos cerrar las redes e impedir el libre acceso", ha aseverado, al tiempo que ha pedido "ser más serios" y no dar por buena cualquier noticia.

Ha sostenido que hay que inculcar a la sociedad que hay que pagar por la información, también en el ámbito digital, porque -ha criticado- "el todo gratis ha sido un gran perjuicio", puesto que "si uno está produciendo algo que luego regala, el cliente tiende a considerar que eso no vale nada".

"Eso nos ha restado prestigio y credibilidad a los periodistas", ha incidido.

Por ello, cree que el futuro está en el pago de contenidos y apuesta por que los editores se convenzan de que hay que contratar periodistas para que ese cambio de paradigma tenga éxito.

Además, preguntado por algunas conductas de Vox en relación con los periodistas, ha recordado que en varias ocasiones han respondido a la FAPE "como contesta habitualmente Trump": con el argumento de que ellos no desinforman, sino que los periodistas cuentan mentiras.