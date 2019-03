La presidenta de la SGAE critica el "feo" del ministro de Cultura a la entidad y asegura que los cambios están en marcha

"Este país no puede permitirse perder una SGAE que lleva 120 años de vida", afirma Pilar Jurado

La presidenta de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha lamentado este miércoles 20 de marzo la mención que el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, que ha asegurado que algunas entidades de gestión de derechos están dando "mala imagen" y "mal ejemplo" en un área en la que la gestión debe ser "impecable".

Guirao ha hecho estas declaraciones en un Desayuno Audiovisual organizado por el Grupo Secuoya y Europa Press en el que también estaba presente la presidenta de la SGAE.

En un acto posterior de la SGAE, Jurado ha avanzado que el próximo viernes hará balance de los cambios operados a partir de su gestión y de "todo lo vivido". "Juego de tronos es de broma", ha ironizado.

"El ministro acaba de hacer un feo importante a esta casa, sin necesidad. Quiero contar en abierto lo que se ha hecho. Por primera vez se han conseguido unanimidades en la Junta Directiva" --ha recalcado--. Hemos demostrado que las mujeres sabemos tomar decisiones y que tenemos una valentía incluso mayor".

Previamente, al término del Desayuno Audiovisual, Jurado ha explicado a Europa Press que gran parte de las exigencias que tiene el Ministerio "están hechas o puestas en marcha". "El próximo viernes por la mañana vamos a hacer una rueda de prensa en la que voy a contar exhaustiva y detenidamente todo lo que me he encontrado y todo lo que he hecho en estos 20 días", ha puntualizado.

"GRANDES PROBLEMAS"

Jurado ha reconocido que la entidad ha tenido "grandes problemas" pero ha recalcado que el propio ministro sabe que las cosas están cambiando "muchísimo", y ha recordado que ha cesado a un secretario a un director general. "He tenido juntas directivas con mayorías y con unanimidades que no ocurría desde hace décadas --ha reiterado--. Creo que las cosas están cambiando en SGAE y ojalá que las cosas se enderecen porque es la entidad de gestión de derechos de autor más importante de este país".

Respecto a la petición de intervención de la entidad por parte del Ministerio, que todavía está pendiente de la resolución judicial, Jurado confía en que consigan demostrar que todo lo que se está pidiendo está ya en marcha.

En este sentido, ha recordado los tres requisitos exigidos: el voto electrónico, que ya se ha aprobado "en todas sus modalidades"; los estatutos, que deben ser aprobados por dos tercios de la Asamblea; y el sistema de reparto de derechos.

"Hay muchos frentes abiertos pero también mucha ilusión y muchas ganas de mejorar las cosas. Espero que las cosas cambien y muy prontito van a ver los cambios ya muy efectivos", ha insistido.

MÁS TIEMPO DESDE CISAC

Además, ha añadido que la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) ha dado un plazo mayor a la entidad para acometer los cambios porque "se ha dado cuenta" de que se están haciéndolos.

"Todos tenemos que estar unidos y fuertes porque este país no puede permitirse perder una SGAE que lleva 120 años de vida. Tenemos que hacer que esta sociedad funcione bien y conseguir tener a grandes profesionales que la pongan donde siempre tuvo que estar y nunca debió salir", ha apuntado.