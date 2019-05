Presentan la primera asociación en España de Mujeres de la Industria de la Animación: "Hay que hacernos más visibles"

La primera asociación de Mujeres de la Industria de la Animación (MIA) se ha presentado este jueves 30 de mayo, en la Academia de Cine de Madrid, con el fin de dar apoyo a las mujeres del gremio y buscar "una industria más igualitaria", como ha dicho en rueda de prensa su presidenta, Belli Ramírez. "Hay que hacernos más visibles, las mujeres son necesarias en esta industria", ha señalado.

"Queremos que siempre nos tengan presentes y que las mujeres tengan un espacio para compartir su profesionalidad, porque hay todavía una falta de empoderamiento y de motivación que la llevamos allí inconscientemente como desde la época de las cavernas, hay que luchar contra esto", ha indicado la productora especializada en el sector de la animación.

En este sentido, ha destacado que la asociación busca ser referente para promover la igualdad, "con acciones más claras y actos más concretos". "Frente a esta situación, en la que las mujeres en ocasiones no son vistas, lo que podemos hacer es construir esas bases para empoderarlas y ser referentes para ellas, que acudan a nosotras", ha agregado.

"Sí hay mujeres haciendo animación y tenemos que construir las bases para que estas mujeres sean conocidas", ha añadido.

Al respecto, la vocal de MIA y productora de animación, Myriam Ballesteros, ha destacado que el principal objeto es visibilizar a la mujer porque muchas veces "no se ven capacitadas, pero tampoco reflejadas en los proyectos del sector". "Queremos que las mujeres escriban los guiones, que los dirijan, queremos verla dirigiendo canales de televisión y que los personajes sean mujeres", ha dicho.

La asociación abrió sus inscripciones hace dos semanas y hasta el momento cuenta con una veintena de socios, entre estos, cuatro estudiantes y un hombre. Las directoras han explicado que aunque es una asociación para mujeres, los hombres también pueden colaborar y "dar apoyo".

"NO HAY DATOS SOBRE LAS MUJERES DE LA INDUSTRIA"

La secretaria de MIA y guionista, Alicia Nuñez Puerto, ha explicado que en la actualidad "no hay datos sobre las mujeres de la industria, y que la "única" referencia actual es del Libro Blanco de la Animación y los Efectos Visuales en España de 2018, que indica que el 35% de los empleados en las producciones del sector son mujeres.

Al ser preguntada en relación a este asunto, ha dicho que "la respuesta es muy simple porque no hay datos y no se sabe nada, apenas unas pinceladas". "Este dato no quiere decir que estas mujeres están en los puestos que toman las decisiones ni son supervisoras, pero el porcentaje baja muchísimo más si hablamos de puestos de responsabilidad", ha indicado.

Asimismo, Nuñez Puerto ha enfatizado en la representatividad de las mujeres en los contenidos. "El Informe sobre Cine de la ONU de 2014 dice cosas como que el 35% de los personajes con línea de diálogo son mujeres, por ejemplo, o que solo el 28% de personajes son femeninos, y hay que hacer foco en esto, porque lo que estamos viendo en el cine en general y lo que están viendo nuestros hijos tiene estos porcentajes, tenemos que trabajar para que vaya cambiando", ha apostillado.

Así, la asociación apostará por un porcentaje igualitario entre hombres y mujeres que participan en las producciones. "Debería haber un mayor porcentaje de mujeres, no puede ser que hasta 2018 Maite Ruiz de Austri era la única directora mujer de cine que salía en todos los medios de comunicación, la única dirigiendo, y aunque no haya muchas más, hay que combatir esta cifra", ha subrayado.

En esta línea, ha agregado que este año saldrá una nueva edición del Libro Blanco de la Animación y los Efectos Visuales, que podría tener datos sobre las mujeres en América Latina y un apartado con más datos. "Queremos aportar a este trabajo", ha agregado.

Es por esto que una de las acciones de la asociación será recoger datos fiables de la industria de la animación y realizar encuestas para conocer cuantas mujeres trabajan en esta área, quiénes son y qué hacen.

FORMACIÓN Y ALIANZAS

En relación al ámbito de la formación, Nuñez Puerto ha resaltado que MIA trabajará para "dar las herramientas adecuadas para que las chicas y jóvenes que empiecen en el mundo de la animación, puedan estar muy bien formadas".

"Queremos ser una fuerza de empuje y formación, y con esto hacer un programa que saldría posiblemente en un año para cubrir sus necesidades relacionadas a su crecimiento profesional", ha explicado.

Asimismo, ha dicho que harán colaboraciones con universidades y organismos especializados, así como con el área de recursos humanos de las principales productoras del país para ayudar a la incorporación de las mujeres, e incluso conocer casos de acoso laboral. Igualmente, han expresado intención de tener un premio MIA en alguno de los festivales nacionales de cine.

En el encuentro también han participado la productora y vicepresidente del grupo Deneb Sabater Ventura, y la ilustradora y vocal de MIA, Dune Blanco Lorenzo.