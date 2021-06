Prensa catalana publicó 60 % menos noticias sobre violencia machista en 2020

Durante el año 2020 se publicaron un 60 % menos noticias sobre violencia machista en la prensa catalana que en 2019 a causa de la pandemia de COVID-19, según el informe sobre el 'Tratamiento de la violencia machista en los medios de comunicación', de la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña (ADPC).

Para la elaboración de este informe, que la asociación hace desde 2006, se han analizado, según las recomendaciones dadas en 2004 por el Colegio de Periodistas de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, las informaciones publicadas en papel en seis medios: El País, La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui, El Mundo y Ara.

La principal conclusión de este informe es que la situación sanitaria ha hecho que disminuyan las informaciones relacionadas con violencia machista que se han publicado en estos medios, 172 artículos durante el 2020 frente a los 442 de 2019, a pesar de que el número de mujeres asesinadas haya sido similar, 45 en 2020 y 55 en 2019, algo que desde la asociación relacionan con la pandemia.

Destacan que es el diario El País el que más información ha dado sobre este tema, siendo el medio responsable del 25 % de estas 172 piezas publicadas durante el año 2020.

En términos generales, el de opinión es un género que "prácticamente" ha desaparecido para hablar de violencia machista y que la noticia breve ya no es la extensión más utilizada, sino que un 43 % de las informaciones que se publican tienen una extensión mediana.

Las noticias sobre agresiones, es decir, cuando se atenta directamente contra las mujeres, son más de la mitad de las que se publican, un 52 %, aunque aumenta el número de notas dedicadas a la sensibilización.

El 61 % de las informaciones van acompañadas de fotografías, sobre todo del lugar de los hechos, fotos de recurso o, en algunos casos, del momento del levantamiento del cadáver, aunque las recomendaciones son que no se han de publicar fotos ni de la retirada del cuerpo ni del edificio en el que vivía la víctima.

Desde la ADPC consideran que es fundamental que para informar de estos temas relacionados con la violencia machista no se hable solo con una fuente, aunque es la tónica dominante, ya que en un 43 % de las noticias se menciona solo una fuente.

Creen importante también que, para no estigmatizar a ningún grupo o colectivo, no se dé ningún dato sobre la nacionalidad de la víctima o el agresor, algo que mayoritariamente se cumple, ya que de las 86 noticias sobre agresiones publicadas en 2020, en un 59 % no se da ningún dato de este tipo.

El aspecto de la identificación es algo que creen muy importante para no causar un prejuicio en las familias tanto de la víctima como del agresor, aunque en este caso siempre es más grande el anonimato del agresor. Un 72 % de las informaciones no lo identifican, frente a un 64 % que no identifica a la víctima.

A pesar de esto, se observa desde 2014 una tendencia que hace que cada vez más informaciones mencionen otros aspectos a partir de los cuales podemos identificar a los protagonistas como son la edad, el barrio, el lugar de trabajo o la profesión.

Desde el colectivo consideran que es muy positivo que en la mayoría de las publicaciones se realice un recuento de las mujeres asesinadas, 21 en lo que va de año y 1.099 desde el año 2003, y que se incluyan elementos de apoyo a las mujeres víctimas de maltrato, como puede ser el teléfono 016.