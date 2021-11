Premios Luz de Huelva dicen que no hay era digital o salas, sino espectadores

La productora Teresa Segura y el director y guionista David Sainz, que reciben hoy el Premio Luz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, sostienen que, en el mundo del cine ya no hay una era digital y una era cinematográfica o de salas", sino lo que manda es "el espectador".

Ambos han comparecido ante los periodistas antes de recoger esta noche en el Gran Teatro un galardón que irá seguido de la proyección de la película española "Libertad", de Clara Roquet, que participa en la sección fuera de concurso.

Segura ha recordado sus orígenes con Malviviendo y ha admitido que no han tenido una trayectoria clásica como creadores audiovisuales: Entrábamos en un mundo web totalmente desestructurado y eso nos ha hecho tener la suerte de ser pioneros en las nuevas plataformas que se creaban, ha dicho.

Ahora, desde el nacimiento de las plataformas digitales, ya transitan el mismo camino que el resto de la industria, porque ya no hay una era digital y una era cinematográfica o de salas, lo que manda es el espectador y lo que quiere es consumir el contenido dónde quiera y cómo quiera, según Segura.

Al final, lo que hacemos es cine, ha asegurado la productora ejecutiva de Diffferent Entertainment, mientras Sainz ha aplaudido la valentía, o mejor, el sentido común" del festival de Huelva.

Ha recordado que cuando empezaron con Malviviendo se consideraba internet como un camino alternativo para el cine, mientras ahora es el camino más transitado.

Puestos a analizar el futuro, Segura y Sainz no se han querido marcar metas porque, ha dicho la productora, no se ponen límites. No sabemos qué es el futuro, disfrutamos del presente, ha dicho Segura, quien ha valorado que este premio es un impulso para seguir adelante.

Los homenajeados han explicado también que siguen trabajando desde Dos Hermanas (Sevilla), donde tienen su productora.

Con este galardón, el Festival de Huelva reconoce la trayectoria de Segura y Sainz como creadores y su visión emprendedora.

Entre sus trabajos destaca Malviviendo (2008-2014), la webserie de habla hispana más vista del mundo con más de 150 millones de reproducciones y más de una cuarentena de premios a nivel nacional e internacional.

Gracias al éxito de esta serie, nació en 2009 Diffferent Entertainment SL, la productora desde la que Segura y Sainz están impulsando numerosos proyectos audiovisuales.