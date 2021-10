El Premio de la Concordia a los sanitarios luce ya en el Hospital de Asturias

Los símbolos del Premio Princesa de Asturias de la Concordia que el año pasado recibieron los sanitarios españoles por el "heroico espíritu de sacrificio" en la primera línea de lucha contra la pandemia del coronavirus lucen desde hoy en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, el centro de referencia de la sanidad pública del Principado.

Un año después de recibir el galardón, y cuando un grupo de siete científicos se prepara para recibir el viernes el Princesa de Investigación por su labor en el desarrollo de las vacunas contra la covid-19, el atrio del centro sanitario cuenta ya con una vitrina que exhibe la reproducción de la estatuilla diseñada por Joan Miró para los galardones así como un diploma y la insignia que se otorga a los premiados junto a una reproducción del acta de concesión del premio.

Tras guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia, la vitrina ha sido descubierta por el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, y por el presidente de la Fundación Princesa de Asturias, Luis Fernández-Vega, acompañados por un grupo de trabajadores del centro sanitario en representación de los sanitarios que recibieron el galardón en octubre de 2021.

Para Fernández-Vega, que ha mostrado su "orgullo" como oftalmólogo y como compañero de los trabajadores del HUCA por el lugar elegido para mostrar los símbolos del premio, la actuación de los sanitarios en la pandemia "demuestra lo que es posible alcanzar trabajando unidos por el bien común" para una sociedad que supo adaptarse a las circunstancias "con dignidad y grandeza de espíritu".

Por su parte, el presidente asturiano, que ha tenido un recuerdo para el religioso Avelino Uña, el primer fallecido por covid-19 en Asturias, ha considerado que era "una cuestión de justicia" que el personal sanitario en su conjunto fuera reconocido "de forma generosa y agradecida por lo que han hecho y siguen haciendo".

"Ha sido una batalla dura", ha apuntado Barbón antes de advertir de que, sin la apuesta de los presidentes que le precedieron y que impulsaron la construcción del HUCA, este centro no habría podido convertirse "en el corazón del sistema sanitario asturiano" en la lucha contra la pandemia y que "si no existiese la Constitución del 78 y el estado autonómico, esto no sería igual".

A juicio de Barbón, acompañado por el presidente del parlamento autonómico, Marcelino Marcos; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, "no había mejor sitio" que el atrio de un hospital para mostrar los símbolos de un galardón que debe servir para transmitir a las siguientes generaciones la necesidad de no olvidar la pandemia de la covid-19.

Al acto ha asistido también la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, una institución que se siente "copartícipe" de ese galardón de la Concordia y que recibió los 50.000 euros de dotación en metálico del premio para dedicarlos a la investigación de las vacunas y al desarrollo de fármacos y retrovirales para combatir el virus.

Menéndez ha señalado que el CSIC sigue trabajando para preparar las infraestructuras necesarias para no "sufrir" la situación que se vivió con el covid-19 de cara a futuras pandemias y ha advertido de que, pese a la buena evolución de los datos, "el coronavirus sigue ahí y se producen mutaciones".

En cuanto a los plazos para tener una vacuna contra la covid con patente española, ha apuntado que aún no hay fecha y que la más avanzada está ya en manos de la Agencia del Medicamento, "pero se trata de un tema muy serio y hay que estar muy seguros de todo" antes de autorizarla.

"Es un orgullo que este premio esté en este hospital y que todo el mundo pueda verlo porque es de todos", ha apuntado a los periodistas Salvador Alba, médico adjunto de la UCI polivalente del HUCA, una unidad que llegó a estar libre de pacientes covid hace un par de semanas y ahora atiende a solo un par de enfermos, una presión asistencial "que ya no tiene nada que ver" con la sufrida hace meses.