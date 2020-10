'Possessor' de Brandon Cronenberg, Mejor Película y Dirección en el Festival de Sitges

La francesa 'La Nuée' se lleva también dos galardones en un palmarés repartido

El thriller distópico 'Possessor', de Brandon Cronenberg, ha ganado el premio a la Mejor Película de la Sección Oficial Fantàstic del 53 Sitges Festival de Cine Internacional de Catalunya, además de alzarse también con el galardón a la Mejor Dirección, ha anunciado este sábado en rueda de prensa el director del festival, Ángel Sala.

Brandon Cronenberg ya fue premiado hace unos años en Sitges a la mejor dirección novel por la cinta 'Antiviral', y en esta película propone una historia en la que una enigmática compañía realiza implantes cerebrales para ocupar los cuerpos de otras personas para cometer asesinatos y está protagonizada por Andrea Riseborough, Christopher Abbot, Jennifer Jason Leigh y Sean Bean.

El director y productor Borja Crespo, integrante del jurado, ha asegurado que 'Possessor Uncut' estaba "muy por encima del resto" de películas a concurso, y ha destacado la voz propia, inquietente y perturbadora de Brandon Cronenberg.

"De tal palo tal astilla", ha remarcado otra integrante del jurado, la actriz Juana Acosta, en referencia al padre del director, David Cronenberg: no en vano, David Cronenberg, recibió en 2002 el Premio Máquina del Tiempo del Festival de Sitges.

Otra de las triunfadoras del palmarés ha sido 'La Nuée', el debut en el largometraje de Just Philippot, que se ha llevado el Premio Especial del Jurado y la Mejor Interpretación Femenina para Suliane Brahim, en una cinta en la que una madre soltera se obsesiona con la crianza de saltamontes comestibles.

La Mejor Interpretación Masculina ha recaído en Grégoire Ludig y David Marsais, de 'Mandíbulas'; el Mejor Guión en la húngara 'Comrade Drakulich'; los Mejores Efectos Especiales en 'Mosquito State'; la Mejor Fotografía en 'The Dark and The Wicked', la Mejor Música en 'Baby', de Juamna Bajo Ulloa, y el Premio del Público para 'La vampira de Barcelona', de Lluís Danés.

El jurado también ha otorgado menciones especiales a la directora de 'Relic', Natalie Erika James, y a la actriz Marin Ireland, por su papel en 'The Dark and the Wicked'; el Premio al Mejor Cortometraje de la sección oficial ha sido para 'The Luggage', de Tsai Yi-Fen.

Diversos integrantes del jurado han remarcado que tuvieron claro desde un principio los premios para 'Possessor' y 'La Nuée', y que una de las películas que más les ha gustado es 'Mandíbulas', de la que han dicho que se ha originado el lema de esta edición del festival con ese 'Toro!' que repiten sus personajes.

El Premio de la Crítica José Luis Guarner ha distinguido a 'Teddy', de Ludovic y Zoran Boukherma; el Citizen Kane a la dirección novel a Jonathan Cuartas por 'My Heart can't beat unless you tell it to', y el Premio Blood Window a 'Marea Alta', de Verónica Chen.

En la sección Nuevas Visiones, la mejor película ha sido 'My Heart can't beat unless you tell it to', de Jonathan Cuartas; en Midnight X-treme el premio del público a la mejor película ha recaído en 'The Queen of Black Magic', de Kim Stamboel; en el Sitges Documenta ha ganado 'Ivan, O Terrível', de Mario Abbade, y el Premi Brigadoon Paul Naschy para 'Horrorscope', de Pol Diggler.

El Premio Jurado Carnet Jove al mejor largometraje de género fantástico ha sido para 'She dies Tomorrow', de Amy Seimetz; el premio al mejor largometraje de animación para 'Seven Days War', de Yuta Murano, y el mejor cortometraje de animación para 'Red Rover', de Astrid Goldsmith.

EDICIÓN DIFÍCIL

El director del festival, Ángel Sala, ha admitido que la edición ha sido dificil ante la situación cambiante provocada por el coronavirus, que ha dicho que ha permitido aprender cuestiones que nunca habían afrontado: "Nos ha dado un ejercicio de hacer cuatro festivales en uno. Para un futuro es un gran entrenamiento".

Sala ha dicho que el formato en línea ha sido muy positivo, cubriendo los objetivos de recaudación y aceptación, con un 'feed back' bueno y que ha podido atraer nuevos espectadores, y ha animado a otros festivales y actividades culturales a que puedan hacer "con normalidad dentro de la 'nueva normalidad" su programación presencial.