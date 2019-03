"A portuguesa", de Rita Azevedo, gana el Festival de Cine de Las Palmas

El jurado del 19 Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha otorgado la Lady Harimaguada de Oro a la película lusa "A portuguesa", de Rita Azevedo Gomes.

El jurado ha valorado de la producción portuguesa "el rigor, la lucidez y la sensibilidad de la autora para hacer convivir el clasicismo y la modernidad en una crónica histórica inusual, donde el empleo del tiempo fílmico y la estética pictórica destacan como extraordinarias herramientas poéticas", informa este sábado la organización en una nota.

La película se estrenará comercialmente el próximo 26 de abril.

El segundo premio de esta 19 edición, la Lady Harimaguada de Plata, ha recaído en la película china "The Fragile House", de Lin Zi.

De este largometraje, el jurado destaca "el retrato generacional de una familia que, más allá de toda convención, captura las tensiones y alienaciones de la China contemporánea inventando un singular y fragmentado lenguaje cinemático en torno a la dimensión espacial del plano".

El jurado ha otorgado, además, una mención especial entre las doce propuestas presentadas en la categoría de largometrajes, a "Mother I am Suffocating. This is my Last Film about You", de Lemohang Jeremiah Mosese.

Otro de los títulos ganadores de esta edición ha sido la película francesa "Gracias a Dios", de François Ozon, que ha logrado para sus protagonistas masculinos, Melvil Poupaud, Denis Ménochet y Swann Arlaud, el Premio ex aequo al Mejor Actor.

El Premio a la Mejor Actriz ha recaído, también ex aequo, en Snezana Bogdanovich, por su interpretación en "Stitches", de Miroslav Terzi, y en Zita Hanrot, por su trabajo en la francesa "Paul Sanchez est revenu", de Patricia Mazuy.

El largometraje "Stitches" también se ha alzado con el Premio del Público de esta edición del Festival de Cine.

En la categoría de cortometrajes, el premio ha recaído en el trabajo del director Emmanuel Marre, "D'un château l'autre".

El jurado de cortometrajes ha concedido una mención especial a "Blessed Land", del director Pham Ngoc Lan.