Portaceli: Inaem tendría que prorrogar los concursos si ve que no hay mujeres

El Inaem debería haber prorrogado el plazo de presentación de candidaturas a la dirección de sus unidades de producción al comprobar que no se presentaban "suficientes" mujeres, según la directora artística del Teatro Español, Carme Portaceli, que no ha querido aclarar si ella ha optado a una de las plazas.

La directora del Inaem, Amaya de Miguel, lamentó ayer que de los 69 proyectos valorados para dirigir sus unidades de producción solo 15 hayan sido presentados por mujeres, pero ha matizado que una vez iniciado el proceso de selección no se puede parar ante la falta de mujeres porque eso sería "prevaricar".

"¡Ocho de ocho! Eso no es de recibo. No se ha tenido en cuenta la Ley de Igualdad. Me sabe mal que parezca que las chicas se quejan de los nombramientos de esos chicos en concreto pero no es así", ha señalado Portaceli tras conocer la designación de Alfredo Sanzol como sustituto de Ernesto Caballero al frente del Centro Dramático Nacional, hecha pública hoy por De Miguel.

El de Sanzol, ha precisado, le parece un nombramiento "extraordinario" porque "es muy querido y tiene un gran currículum", elogios que ha extendido a Lluís Homar, que dirigirá la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC).

"Si es verdad que se han presentado menos mujeres, y que, incluso, para algún centro no se presentaron, la obligación de la administración es explicarlo claramente y dar 15 días más para que se presenten, como se hizo en una gran institución francesa, que de no de haber ninguna acabó ganando una que era madre de un niño de un año", ha propuesto.

Portaceli, que ha negado que ella haya promovido "en absoluto" el manifiesto que circula en contra de las designaciones, ha lamentado que "siendo el PSOE el partido que más ha luchado por la igualdad de las mujeres no haya tenido en cuenta en este caso la Ley de Igualdad" en artículos "como el 11 o el 51".

"Si no hay igualdad tienes que avisarlo y, si después de prorrogar el plazo solo se presenta una, pues ya está", ha dicho Portaceli que asegura que detrás de la inhibición a presentarse de las mujeres a los concursos puede estar que "no creen en sí mismas porque no creen en ellas ni sus madres".

Si en los concursos, "por ejemplo", el requisito es que el candidato tenga muchas obras y una gestión pública de cinco años, "lo mismo las mujeres no tienen tantas oportunidades de cumplirlo porque no han tenido las oportunidades de trabajar igual. Eso hay que equilibrarlo aunque yo no se cómo hay que hacerlo".

Ella, ha añadido, hace en El Español una programación "absolutamente paritaria". "Yo cuento y no voy a tener 20 directores y dos directoras. Eso no se puede permitir desde un estamento público".