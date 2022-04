Políticos y artistas despiden a Juan Diego, “gran referente” de cine y teatro

El gran referente en el ámbito del cine y el teatro, así ha definido este jueves al actor Juan Diego el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha sumado su pésame a la lista de condolencias por el fallecimiento del actor a los 79 años.

Todo mi cariño a la familia de Juan Diego y al mundo de la cultura, que hoy pierde a un gran referente en el ámbito del cine y el teatro. Un actor inmenso, que nos ha regalado interpretaciones brillantes en obras que son parte de nuestra historia cinematográfica, ha apuntado Sánchez en un mensaje publicado a través de la red social Twitter.

La muerte de Juan Diego, que ha fallecido esta madrugada, ha sido comentada por diversas personalidades del mundo de la política como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien ha hecho alusiones a su marcada tendencia comunista.

Juan Diego no sólo era un excelente actor. Su trayectoria profesional y vital ha estado marcada por la defensa de la libertad y el compromiso político. Su ausencia dejará un gran vacío en la escena española y también en la izquierda, ha apuntado el político.

En un evento celebrado en Madrid, el ministro de Cultura y Deporte Miquel Iceta, ha reivindicado su carácter político. Él demostró que en cualquier momento tenía ese compromiso y esa expresión de unos valores que, independientemente de que los compartas, son muestra de la autenticidad de las personas, ha dicho.

Iceta ha calificado a Juan Diego de uno de los grandes, de los actores más queridos de nuestro panorama audiovisual que forma parte de esos actores españoles que, por un lado son muy normales, no es el galán espectacular, pero es la persona cercana y próxima que supo imprimir a sus personajes una personalidad muy potente pero sin estridencias.

En el acto ha estado presente el cineasta Fernando Colomo, quien se ha lamentado por no haber podido crear un papel para él. Me he quedado con las ganas porque decía, a ver cuándo encuentro un papel para Juan Diego, y me lo he perdido. Ha sido un actor extraordinario en todos los sentidos y muy querido.