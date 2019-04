La poeta uruguaya Ida Vitale recibe el Premio Cervantes 2018

La poeta uruguaya Ida Vitale ha recibido este martes de manos del Rey Felipe el Premio de Literatura Miguel de Cervantes 2018, máximo galardón de las letras en español, en una ceremonia que se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Ida Vitale (Montevideo, 1923), referente para poetas de todas las generaciones, es la quinta mujer premiada con el Cervantes, un galardón dotado con 125.000 euros (141.200 dólares), que le fue otorgado por su trayectoria poética e intelectual de primer orden.

Los Reyes han presidido desde las 12:00 del mediodía la ceremonia en la que han participado también el ministro de Cultura, José Guirao, y a la que han asistido además representantes de la cultura, la universidad y la política.

La entrega del premio es el acto principal del programa de actividades que protagoniza esta semana la poeta uruguaya, que este lunes depositó un legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes.

Crítica, ensayista y traductora, la galardonada pertenece a la generación dorada de la gran literatura uruguaya de los años 40, posee el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2015) y ha sido también reconocida con el Premio Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) de Literatura en Lenguas Romances 2018 por haber "enriquecido la lengua española".

Minutos antes de recibir el Premio Cervantes, la poeta ha reconocido que a quien echa de menos en estos momentos es a su marido, Enrique Fierro, fallecido hace tres años.

"Era un ayudador, sin él no habría hecho muchas de las cosas que he hecho, es el que me empujaba y me animaba a hacer las cosas", ha señalado Vitale, nerviosa ante la ceremonia que venía a continuación.

La poeta, de 95 años, ha dormido mal y ha llegado pronto al Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde se ha celebrado la entrega del premio.

Con un vestido verde, la poeta se abrigaba del frío reinante este martes en Alcalá con un abrigo negro y una bufanda blanca, mientras esperaba a que diera comienzo la ceremonia.

Y fuera del edificio caía de forma intermitente la lluvia, algo muy importante para ella, como ha resaltado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que se ha referido al amor por la naturaleza de la poeta uruguaya.