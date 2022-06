El poeta Fernando Valverde dice que la corrupción distingue a la universidad

Alfredo Valenzuela

El poeta Fernando Valverde (Granada, 1980), tras ocho años de silencio, ha publicado "Desgracia" (Visor) y, profesor de Poesía en la Universidad de Virginia (EEUU), ha dicho en entrevista con EFE que la corrupción es la principal diferencia entre la universidad española y la de Estados Unidos.

Preguntado por la diferencia entre esos dos sistemas universitarios, ha añadido: "Podría ser un cínico y ganarme un aplauso diciendo que la principal diferencia es el valor de lo público. Y podría ser así, pero no de esta manera. Tuve que marcharme a los Estados Unidos porque no tenía ningún padrino. Siempre me imaginé dando clase en la Universidad de Granada, pero después de casi una década viviendo en este país muchas de las prácticas que me parecían habituales ahora me repugnan".

"Al final, cuando la humanidad necesita una vacuna nadie espera que una universidad española nos rescate, pero nadie parece preguntarse el porqué", ha señalado este poeta y profesor al que críticos de más de un centenar de universidades (entre ellas Harvard, Oxford, Princeton, Columbia y La Sorbonne) consideraron el poeta más relevante en lengua española nacido tras 1970.

De su labor universitaria ha asegurado que "ser profesor en una universidad te convierte en un privilegiado por estar en contacto siempre con gente joven que tiene frente a sí infinitas posibilidades", pero ha matizado que "también hay un mecanismo perverso" porque "ellos siempre tienen la misma edad y tú eres cada curso un año más viejo; aprendo de mis estudiantes, me mantienen en el mundo real, me hacen sentir mayor y anticuado hasta que hablamos de la poesía de Jorge Manrique, de Lorca o de Gabriela Mistral. La poesía nos iguala".

Del título de su nuevo libro ha dicho que puede que la desgracia tuviera prestigio en otro tiempo pero que "ahora nos hemos convertido en ciudadanos de un mundo neoliberal en el que la sonrisa falsa y la falsa felicidad lo ocupan todo; nos molesta ver llorar a alguien, huimos del dolor, escondemos la muerte y nos avergonzamos de nuestras desgracias; hoy la desgracia, lejos de tener prestigio, es como una enfermedad infecciosa, nadie quiere sentirla cerca".

Sobre la condición humana -"Caín" es el título de unos de sus poemas- ha contestado que aspira a vivir "con la ingenuidad de Shelley cuando confiaba en la bondad de los hombres inspirado por Rousseau. Quiero creer en la humanidad, pero me resulta difícil. Muchas veces pienso que somos la peor criatura sobre la tierra, la única capaz de causar dolor por placer. Durante la pandemia recibimos mensajes que trataban de levantar nuestro espíritu, lemas baratos de Instagram como que aquella desgracia iba a hacernos mejores. No nos hizo mejores, sólo sirvió para mostrar con más crudeza que nunca la desigualdad y la injusticia".

"En los Estados Unidos puedes ir a una farmacia y vacunarte gratuitamente en cualquier momento y hay quien no lo hace por fanatismo o estupidez. Mientras tanto, alguien muere en la India o en Senegal sin haber podido vacunarse. Es obsceno y nadie alza la voz; es como para perder la fe en nuestra especie", ha añadido.

De por qué homenajea a alguien tan incorrecto como Lord Byron -"gran odiador" lo llamó Unamuno, ha recordado-, ha respondido que "en muchos momentos su incorrección está llena de belleza y sabiduría".

Byron "fue un gran desgraciado; le pidió a su mejor amigo que dejara que su cuerpo descansara en el lugar que cayera, pero su cadáver regresó a Inglaterra en un barril; quiso morir de forma gloriosa luchando por la libertad de Grecia y unas fiebres acabaron con su vida pocos días antes de entrar en batalla; un poeta irlandés quemó sus memorias y nos privó de lo que posiblemente habría sido la obra más atrayente del Romanticismo; fue un reaccionario y en 'Manfredo' o 'Caín' están algunos de los mejores versos de su siglo.