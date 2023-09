La poesía y el cine experimental llegan al Zinemaldia 71 con su alumna Raven Jackson

Cinco años después de competir en Nest con el corto "Nettles", Raven Jackson llega directa a la Sección Oficial del Zinemaldia con su primer largometraje, "All Dirt Roads Taste of Salt", una película diferente, íntima y sensitiva donde los tiempos se miden con las emociones y las secuencias se acaban.... cuando se acaban.

Estreno mundial en esta 71 edición del Festival de Cine de San Sebastián tras pasar por el de Sundance, esta antigua alumna del programa Ikusmira Berriak ha "explotado" en la sala grande del Kursaal con una obra experimental, poética, en la que las protagonistas son mujeres afroamericanas del sur, como la propia directora y su familia.

"Me interesaba hacer una película que fuera un tributo a las personas que quiero, y esta era muy específica, sobre mujeres negras (...) a las que necesitaba dar espacio, a la vez que invitar (al público) a la intimidad de estos personajes", ha dicho Jackson en una rueda de prensa.

A su lado, las productoras Maria Altamirano, que ya le produjo "Nettles", y Adele Romanski, en nombre de Pastel, la productora de Barry Jenkins, responsables del proyecto.

La cinta se cuenta con tomas secuencias tan naturalistas que ni la directora sabía cuándo iban a terminar -como el profundo abrazo en el que se funde la protagonista con el que fuera su amor de adolescencia-, o cada poco, minutos de cámara clavada en las manos de los personajes.

Jackson se queda pensando cuando oye el nombre de Terrence Malick.

Porque el tacto, tocar, el roce, los cuerpos que solo se muestran en primerísimos planos arropados únicamente con los sonidos de la naturaleza, hacen innecesarios los ojos, las miradas, tan importantes en otro tipo de cine. Dedos que arañan la tierra, que cortan trozos de arcilla y los llevan a la boca, dedos que bañan a un bebé o consuelan en el luto y un montaje desordenado que, sin embargo, no entorpece el relato.

"Para mí, la película, en muchos modos, tiene que ver con la conexión y el contacto (...). Siempre supe que sería una película que se encajaría dentro de momentos", explica la directora, que ha puesto "el corazón" de la película en ese montaje que "le da fluidez, como de agua -afirma-, no me interesaba si algo era pasado o futuro, sino que todo es presente".

La película abarca varias décadas de la vida de una mujer en Misisipi que es un canto a las generaciones y a los lugares que ayudan a las personas a ser quienes son; por eso, son tan importantes los padres, las abuelas, las hermanas, como la de la protagonista, que Raven no duda en compartir que tiene mucho que ver con la suya.

Fotógrafa y poeta antes que cineasta, esta joven de 33 años empezó en 2018 a pergeñar la historia a la que da título con un poema suyo nacido de una conversación con su abuela -que probaba la finísima arcilla que extraían de las capas más cercanas a las raíces de los árboles, como se ve en la película-. Un "proceso orgánico", que, de no ser por el Ikusmira, nunca habría terminado, asegura.

Han necesitado cinco años para ver la luz, recuerda la productora de origen peruano; de ahí "la importancia de apoyar voces nuevas y atrevidas y ver qué sale", como hace la escuela vasca, "es el mejor ejemplo de que esto tiene que seguir adelante".

"Uno de los desafíos -y algo que sabíamos- es que hacíamos algo poco tradicional (...) Teníamos que buscar los socios adecuados para seguir con el enfoque, necesitábamos proteger la integridad de algo diferente", añade Altamirano.

Un cine, reconoce Jackson, hecho para los que "piensan fuera de la caja".

La joven directora reflexiona antes de responder preguntas, si es necesario, varios minutos. Es tranquila, como su forma de hacer cine.

¿Cómo va a afectar su primera película a su futuro?: "Siento que he ampliado mi techo, me siento orgullosa de haber atravesado los días difíciles y haber aprendido a confiar en mi misma y mis colaboradoras. Me abre puertas -asegura con una sonrisa- porque amplía lo que creía que era posible".