Plataforma per la Llengua ve "con buenos ojos" el acuerdo de ERC y Gobierno

Plataforma per la Llengua ha dicho este sábado ver "con buenos ojos" el acuerdo entre el Gobierno y ERC para fijar la cuota de las tres lenguas cooficiales en la ley audiovisual, si bien ha añadido que necesita ver la "concreción" del mismo antes de ofrecer "una valoración más amplia".

Ayer viernes, ERC anunció que no presentará enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 tras llegar a un pacto para fijar la cuota de las tres lenguas cooficiales en la ley audiovisual, lo que implica que las cuentas públicas seguirán su trámite en el Congreso después de que el PNV también descartara un veto.

En un comunicado, esta organización, que se define como "la ONG del catalán", ha señalado que el acuerdo entre ERC y el Ejecutivo "recoge en gran medida las peticiones de Plataforma per la Llengua y la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña".

Sin embargo, pide "concreciones": por ejemplo, que se precise "qué porcentaje se estipulará para la producción propia, el doblaje y los subtítulos en catalán, ya que de ello depende en gran medida el éxito o fracaso del acuerdo".

Plataforma per la Llengua también reclama que la ley especifique "que los requisitos lingüísticos serán de obligado cumplimiento para todas las plataformas, independientemente de donde tengan su sede".

Asimismo, defiende que las competencias de inspección y sanción deberían depender de la Generalitat y no del Gobierno del Estado.

Así, esta entidad valora "el paso hacia adelante" dado por el PSOE al alcanzar el citado acuerdo con ERC, si bien hasta que el texto "no sea público en su totalidad y la reforma de la ley no sea una realidad" no hará ninguna "valoración concluyente".