Pixies ofrecerán tres conciertos en España a finales de octubre

Pixies, autores de clásicos como "Here comes your man" e influencia imprescindible de grupos como Nirvana, han anunciado hoy las fechas de su nueva gira europea, que incluirá tres paradas en España a finales de octubre.

En concreto, el grupo estadounidense comandado por Black Francis tocará el día 23 en el Sant Jordi Club de Barcelona, el 24 en la sala La Riviera de Madrid y el 26 en Coliseum de A Coruña, según consta en la web oficial.

Las entradas, que se pondrán a la venta mañana a las 11 horas, serán nominales, de forma que cada una estará vinculada al nombre y apellido del comprador para identificar a la persona que efectivamente acudirá al concierto.

Cabe destacar que su actuación en Galicia pondrá el punto y final a las más de 30 paradas de esta gira europea, que arrancará el 13 de septiembre en Cardiff (Reino Unido) y que pasará además por Lisboa el 25 de octubre.

La última vez que Pixies actuaron en España fue en 2017, concretamente en el Low Festival de Benidorm (Alicante). El grupo había actuado un año antes en Barcelona, pero en el caso de Madrid su concierto más reciente se remonta a 2013.

Conformada actualmente por Black Francis, David Lovering, Joey Santiago y Paz Lenchantin, en sustitución de la carismática Kim Deal, la banda ha publicado seis discos hasta la fecha, desde "Surfer rosa" (1988), que incluía su éxito "Where is my mind" y ayudó a modelar el sonido "indie-rock", hasta "Head carrier" (2016).