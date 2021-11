Pistones y mecanismos hablan de maternidad y paternidad en Temporada Alta

El festival Temporada Alta ha instalado un gran robot con aspecto de cerebro humano y entrañas mecatrónicas que, desde una de las salas del Centro Cultural La Mercè de Girona, habla a los espectadores de las dificultades que entraña la maternidad y la paternidad.

Su autor, José Antonio Portillo, ha dotado a su creación de un lenguaje mixto, que utiliza tanto la palabra como los sonidos, la música y el movimiento, con la intención de "llegar a todo tipo de público, también a los niños pequeños y a las personas que perciben mejor los sonidos y las vibraciones que las palabras".

En una entrevista con Efe, el artista burgalés afincado en Castellón ha explicado que el origen de la pieza está en su propia experiencia como maestro y como padre.

"En ambos casos me he encontrado con chicos y chicas que no han nacido para estar quietos y, sin embargo, nos empeñamos en que escuchen en clase y no molesten en casa", ha señalado.

Esta pieza va dedicada a estos muchachos y también a los padres que, a lo largo de la infancia y adolescencia de sus hijos, "a menudo pasan por momentos difíciles".

La maternidad y la paternidad no es siempre una experiencia gratificante, también tiene momentos oscuros "de los que no siempre se habla abiertamente" y que Portillo ha querido poner sobre la mesa.

Para ello ha utilizado una instalación sonora de siete metros de ancho y tres de alto que está repleta de cajones que se abren y se cierran, creando una sinfonía de sonidos en seis actos: la gestación, el nacimiento, la infancia, la adolescencia, la edad adulta y el retorno.

En el Centro Cultural La Mercè, la instalación solo se puede ver de frente por las características del espacio, pero la intención de Portillo es que se exhiba en salas de mayores dimensiones, en las que el público pueda observar la obra tanto por delante, donde el gran cerebro abre y cierra cajones, como por detrás, donde vibran los pistones y los mecanismos.

Portillo, autor de otras piezas que también se han visto en Temporada Alta, como Biblioteca de Cuerdas y Nudos, ha concebido esta instalación como una obra para centros de arte contemporáneo que, más adelante, se convertirá en la escenografía de un futuro proyecto escénico.