"No me pises que llevo chanclas" vuelve tras 4 años con 'El tomate cantante'

MÚSICA CHANCLAS

El grupo sevillano No me pises que llevo chanclas ha sacado este vienes al mercado la canción El tomate cantante, su regreso a la música grabada tras editar en 2015 el disco He visto un ovni.,El grupo de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) regresa así con un nuevo tema dentro de su peculiar estilo llamado 'Agropop', según ha informado su discográfica, en lo que supone el adelanto de su duodécimo álbum, que aún no tiene fecha de salida.,El sencillo, grabado en los e