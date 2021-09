El pintor español Edgar Plans debuta en Moscú con un homenaje a la ingenuidad

La exposición del pintor español Edgar Plans inaugurada hoy en el Museo de Arte Moderno de Moscú es un llamamiento a no perder la inocencia y a conservar la sencillez de pensamiento a través del niño que todos llevamos dentro.

"A medida que vamos creciendo vamos cargando una mochila de pesos, de dudas, de problemas que a veces son innecesarios o inútiles. Deberíamos conservar la sencillez de pensamiento y el razonamiento de un niño cuando nos hacemos adultos", declara el pintor a Efe minutos antes de la apertura de la muestra.

Plans, que asegura sentirse privilegiado por llevar a la capital de Rusia su primera exhibición personal internacional "The freedom to dream and want to be", defiende desde sus obras "la necesidad de nunca dejar de soñar despierto, no dejar de ser un niño".

La exposición, compuesta por grandes lienzos y decenas de dibujos, muchos de ellos bocetos creados durante las jornadas de aislamiento impuestas por la pandemia, muestra historias y situaciones protagonizadas por unos pequeños seres encapuchados, de grandes ojos, que descubren el mundo circundante y tratan de hacerlo mejor.

No están quietos, lo mismo montan en coches de carrera que viajan al espacio, juegan al baloncesto, conversan con marcianos o combaten contra zombis; en fin, que se dedican a actividades que van de lo cotidiano a lo fantástico.

"Parecen niños, pero no son niños", afirma Plans. "Aluden al 'yo interior' de una persona, al 'quiero ser'. Por dentro muchas veces eres una persona diferente a la que se ve por fuera físicamente", explica.

Se trata de un collage de referencias a personajes de "cómic", videojuegos o filmes de ciencia ficción, algunos de ellos reconocibles como el malvado Darth Vader de la Guerra de las Galaxias o el insaciable Pac-Man.

Y es que, según el pintor, "todo el mundo tiene un superhéroe dentro, un súper poder, porque todos podemos hacer muchas cosas que no pensábamos que podíamos hacer, hasta que nos enfrentamos a distintas dificultades".

Plans, madrileño criado en Gijón, confiesa también tener un superhéroe en su interior: su principal fuerza, la solidaridad.

"Es un súper poder en esta sociedad tan egoísta, tan capitalista, en la que todo el mundo es tan egocéntrico", afirma.

"La gente tiene ansia de querer más, de superarse a sí misma y muchas veces no se para a mirar lo hecho, que puede ser extraordinario. La gente dice 'quiero alcanzar mi sueño', y a lo mejor el sueño es justamente la búsqueda", concluye, mientras sus personajes parecen confirmar sus palabras desde los lienzos.