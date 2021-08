El pianista Stephen Hough ofrece una velada espiritual en el Museo San Telmo

El pianista británico Stephen Hough regresa este miércoles a la Quincena Musical de San Sebastián para ofrecer una "velada muy especial" dedicada al compositor catalán Frederic Mompou en el Museo San Telmo de San Sebastián, un marco único para escuchar esta música marcada por "la introspección y la espiritualidad".

El director de la Quincena, Patrick Alfaya, y el propio Stephen Hough han ofrecido este martes una rueda de prensa en la capital donostiarra para presentar este concierto, dedicado en su integridad a la "Música callada" de Mompou.

El pianista, uno de los músicos británicos más respetados en la actualidad, deseaba ofrecer este recital en un "espacio de recogimiento" como el claustro de San Telmo, un antiguo edificio religioso en el que desplegar un sonido espiritual y contemplativo.

Stephen Hough ha explicado que "ama profundamente" la obra de Mompou, una música "introspectiva, personal, muy natural", un sonido "reparador y de paz", que le ha acompañado a lo largo de su vida.

Ha recordado que el primer disco que le regalaron de pequeño incluía dos piezas del autor catalán por lo que escuchó su obra antes que la de grandes compositores como Mozart.

"Es una música muy natural, humilde", capaz de encerrar un "mensaje universal" que bien podría "colarse" por las "grietas" de un país como Afganistán, donde la música podría dejar de sonar, ha lamentado.

Stephen Hough es un pianista en cierto modo único, ya que en su perfil se combinan un virtuoso de técnica depuradísima con un sólido intelectual que ha publicado artículos y libros que van desde el ensayo a la novela.

Esto hace que cualquier partitura en sus manos se vuelva trascendente e importante y que, según ha señalado Alfaya, sea considerado "uno de los grandes".

La Quincena Musical ofrece así el lujo de escuchar a Hough en un recinto pequeño en el que poco más de un centenar de personas tendrán el privilegio de deleitarse con la "Música callada" de Mompou, el último gran ciclo que compuso el catalán y que incluye 28 piezas breves inspiradas en la poesía mística de San Juan de la Cruz.

"Estas 28 piezas breves van más allá de la música. Son un ayuno del intelecto y de la emoción. Aquí no hay cinismo, no hay pose, no hay trucos minimalistas". "Todo es genuino y honesto", defiende Houg.

El pianista británico, quien ha tocado con las grandes orquestas del mundo y tiene una discografía de más de sesenta discos, regresa a la Quincena Musical tras su anterior actuación en 2013, cuando interpretó, junto a la Scottish Chamber Orchestra y Robert Ticciati, una versión del "Concierto para piano número 1" de Felix Mendelssohn.

Desde entonces, Stephen Houg ha seguido ligado a la vida musical vasca ya que en 2018 estrenó junto con la Euskadiko Orkestra la obra "Agata", una fantasía para txistu y orquesta basada en la famosa melodía de Santa Águeda. EFE

