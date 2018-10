Philippe Jaroussky, la "voz de ángel" que alienta a nuevos músicos

Jessica Martín.

Philippe Jaroussky es más que una "voz de ángel" que defiende la renovación del género lírico para atraer nuevos públicos a la ópera. El compromiso del contratenor con la música le ha llevado a fundar una escuela gratuita para jóvenes sin recursos en la que enseña que "emocionar es más importante que impresionar".

Ese lema le acompaña desde siempre, asegura el cantante en una entrevista con Efe, pero cobra aún más sentido cuando trabaja en óperas tan "poéticas" como "Only the Sound Remains", un montaje considerado por el francés como la "obra maestra" de un "genio vivo", la compositora Kaija Saariaho, que llegará el 23 de octubre al Teatro Real.

"Después de 20 años de carrera quiero privilegiar la relación entre las notas y las palabras, quiero un poco más de profundidad y de espíritu, y eso es algo que me da esta ópera", señala Jaroussky (1978) sobre un montaje en dos partes dirigido por Peter Sellars e inspirado en el teatro noh japonés.

En "Only the Sound Remains" se unen de manera "poética" diferentes formas de arte y la tecnología cobra un papel fundamental, ya que la voz de los cantantes es procesada en directo dando lugar a efectos que envuelven al público.

"Quiero felicitar al Teatro Real por coproducir y acoger una obra totalmente nueva", subraya el cantante, que considera que en el "riesgo" de apostar por nuevas ideas puede estar la clave para atraer nuevos públicos.

Por eso, contrario a quienes piensan que la ópera es "una forma de arte pasado", Jaroussky alaba las obras que hablan "de la vida de hoy", como "Angels in America", del compositor húngaro Péter Eotvos.

En la ópera de Saariaho el contratenor comparte escena con el barítono Davone Tines y encarna a dos personajes diferentes. Uno de ellos es un ángel femenino que inicialmente iba a ser representado por una mujer.

"Durante muchos años la gente me dice que tengo una voz de ángel y por fin tengo un protagonista que es un ángel", bromea el cantante, que reconduce su declaración para explicar que tener una voz angelical a menudo no es suficiente en el mundo "excesivo" de la ópera, ya que no le permite interpretar grandes papeles de compositores como Vivaldi o Handel.

En música contemporánea se suele utilizar la voz del contratenor para "jugar" con diferentes elementos o personajes de manera ambigua por ser "una mezcla" entre las voces de un niño, de una mujer y de un hombre, explica.

"Yo nunca querría cantar como una mujer. Canto así porque siempre me ha gustado mucho escuchar los sonidos agudos y quizá también porque empecé en la música con el violín", añade el músico.

Con el paso de los años su voz y su "mentalidad" se han transformado por igual, pero todavía salen de él sonidos que ni él mismo creía capaz de producir.

"Estoy en un punto de mi carrera en el que aún canto repertorio de los castrati, y eso que es un repertorio donde se aprecian más las limitaciones de la voz porque hay que bajar, subir y hacer coloraturas", apunta.

Para llegar a tener una voz "atlética", Jaroussky trabaja continuamente junto a un profesor que le ayuda mejorar su técnica, como ahora él hace con los alumnos de la escuela de formación musical que fundó hace un año con el propósito de dar a jóvenes con talento la oportunidad de estudiar música, aunque no tengan recursos económicos.

"Siempre me han preguntado si creo que es necesario democratizar la música clásica. Yo decía que sí, pero sentía que no estaba haciendo nada, así que creé esa escuela que es totalmente gratuita y que espero que me sobreviva a mí mismo", dice el francés, al que le gustaría que en su centro convivieran diferentes culturas, razas y géneros.

Esta ha sido para el cantante una "gran experiencia humana" que, confiesa, le ha traído un nuevo "aire": "La carrera de un artista es muy narcisista, así que está bien tener la posibilidad de dar algo a otras personas y poder compartir el arte y la experiencia".