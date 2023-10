Phil Tippett: "Me emocionan las posibilidades que abre al cine la inteligencia articial"

Rosa Díaz

Phil Tippett, maestro de los efectos especiales con más de cuarenta años de trayectoria, reconoce que es un "analfabeto digital" y que se siente "analógico", pero, aún así, está "emocionado con las posibilidades que abre al cine la inteligencia artificial".

Según ha dicho en el Festival de Cine Fantástico de Sitges (Barcelona), donde este viernes recoge el Premio Honorífico, la inteligencia artificial "no se puede rechazar" y "vamos a tener que explorarla".

"Me emociona pensar en las aplicaciones de la inteligencia artificial en el cine, pero no tanto cuando pienso que las máquinas pueden tomar el poder y acabar con la humanidad", ha añadido en tono de broma.

Tippett entró en la industria cinematográfica de la mano de George Lucas cuando preparaba la película "A New Hope" (1977), de la saga "Star Wars".

A través de una animación creada por "stop-motion", su método de trabajo supuso toda una revolución en el Hollywood de los 80 y 90 y recibió dos premios Oscar, seis nominaciones, un Bafta, dos Emmys y el Premio Georges Méliès Award de la Visual Effects Society.

Su larga carrera ha dado personajes emblemáticos del cine, como Jabba el Hutt de "Star Wars" o los icónicos dinosaurios de "Jurassic Park" (1993).

"Tuve suerte de que cuando todo empezó a ser digital me ascendieran a asesor, porque con los ordenadores yo no me aclaro, soy disléxico", ha confesado Tippett, que en "Jurassic Park" ya utilizó las nuevas maneras de diseñar efectos visuales.

De los muchos directores con los que ha trabajado, su preferido es Paul Verhoeven, con el que comparte "la visión del mundo".

"Verhoeven es budista existencialista, como yo -ha confesado-, mientra que George Lucas y Steven Spielberg están más enfocados hacia lo comercial y dan al público lo que quiere ver, que es lo mismo que ellos quieren ver".

Actualmente, Tippett cuenta con su propio estudio de efectos visuales y animación, el Tippett Studio, donde produce también sus películas, como "Mad God" (2021).

Ahora tiene en marcha un nuevo proyecto "más ligero que 'Mad God'" sobre "una visión cósmica" que se plasma "en la imagen de un imán que atrae diferentes partículas y las une".