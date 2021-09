El Petit de Cal Eril: "Me aislo del mundo para componer, con o sin pandemia"

Rosa Díaz

Joan Pons (El Petit de Cal Eril) es un especialista en aislarse y "abstraerse del mundo" para poder componer sus canciones "ajeno al entorno y a la época", por eso la pandemia "no ha afectado conscientemente" a su nuevo disco, a pesar de que fue creado en pleno confinamiento.

"Yo me aislo para componer, tanto con pandemia como sin ella", ha aclarado el músico, que ha presentado en directo en el Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) "N.S.C.A.L.H", iniciales de "no sabràs com acaba l'història", título bajo el que ha agrupado las nueve canciones etéreas, susurrantes y hermosas, que el público ha aplaudido con pasión en el Teatro L'Atlàntida.

Canciones creadas "fuera del espacio y del tiempo", porque, según ha dicho Pons en una entrevista con Efe, "ese es el lugar desde el que mejor me expreso".

Un trabajo introspectivo que ha chocado con la realidad cuando ha llegado el momento de presentarlo ante el público. "La pandemia sí que me ha afectado, y mucho, a nivel práctico, porque ahora es un momento muy difícil para sacar discos y actuar en directo", ha reconocido.

"El ser humano se adapta a todo", ha añadido, y Joan Pons y su banda también se han adaptado a los tiempos y han construido un espectáculo muy cuidado, ideal para teatros y público sentado, tal como marcan las medidas anticovid.

Una de las novedades de este disco es que, por primera vez, Joan Pons ha compuesto una canción en castellano, "Las cosas que creo", y otra en italiano, "Non tornerai".

"Me salió de una manera muy natural. Empecé con una frase en castellano y a partir de ahí surgió la canción entera como si tiraran de una cuerda", ha recordado.

Tras esta experiencia, Pons ve el idioma "como un instrumento -ha explicado-. Al cambiar de lengua cambia la canción, de la misma manera que si sustituyes una guitarra por una flauta la canción cambia".

"Por suerte, de momento no ha salido ningún 'hater' en Twitter, pero si sale me da igual, al fin y al cabo, yo soy superindependentista -ha bromeado-, esta canción no cambiará mis ideas".