Peruana Bonino expone en Madrid la relación entre el arte y la comunicación

"El imperio de las imágenes" es el título de la exposición de la artista peruana Angie Bonino, que a través de sus trabajos de pintura, escultura, video y edición fotográfica, relaciona el arte y la comunicación, una muestra que se puede ver en Madrid, dentro de la programación externa de la Feria ARCO.

Los trabajos que se pueden ver, explica Bonino en declaraciones a Efe, tienen un "eje articulador: su aspecto político y social". Temas como la guerra o la migración aparecen en varias de sus obras, utilizando imágenes "muy claves" y que "hacen ruptura con lo anterior".

Bonino se presenta en Madrid de la mano del comisario de la exposición, José Jiménez, que ya ha trabajado con la artista anteriormente. "Lo que yo quería era dar una visión transversal, en continuo, de su trabajo", afirma Jiménez.

La selección incluye desde una de sus primeras obras, "La Imagen", del año 2000, hasta una serie de vídeos inéditos hasta ahora, donde se mezclan imágenes de fronteras y guerras y elementos de animación realizados por ella y con los que presenta el concepto de hiperrealidad.

"Ahora estamos en ese momento de hiperrealidad, no sabemos qué es real y qué no; no solamente en términos de contenido, sino también estéticos", explica la artista.

En el recinto se exponen casi una veintena de obras, escogidas por Jiménez, pero próximamente se llevará una mayor selección de trabajos al Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), en Badajoz.

"Todas estas imágenes serán mucho más grandes, las he pensado para que en el MEIAC tengan tamaño de pared", confiesa Bonino, que ya ha expuesto en el museo en más ocasiones.

"El imperio de las imágenes" podrá verse hasta el 7 de marzo de forma gratuita en el Espacio B the travel brand Xperience, en Madrid, y en la capital extremeña a partir del 21 de marzo.