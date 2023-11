Personas sordas sienten la música con unas mochilas vibratorias en el auditorio Baluarte

El auditorio Baluarte de Pamplona ha llevado a cabo una prueba pionera con mochilas vibratorias con tres personas sordas que gracias a ellas han podido disfrutar de la exposición inmersiva del colectivo 'Tundra' percibiendo sensaciones más allá del sentido de la vista.

La experiencia piloto, desarrollada en el marco de su Plan Estratégico 2023-2030, es una de las pocas que se ha realizado en España hasta la fecha, informa Baluarte.

A través de la tecnología Immersive Live S5M2, los chalecos vibratorios desarrollados por Timmpi (sistema inmersivo como solución audio táctil completa e inclusiva) ofrecen una experiencia sensorial y una interacción más completa y enriquecedora en propuestas expositivas inmersivas o musicales.

Estas mochilas vibratorias registran las frecuencias de sonido y las transforman en vibraciones, permitiendo a la persona portadora sentir la música a través de la vibración.

En el testeo participaron tres personas de la Asociación de Personas Sordas de Navarra, César Linares, Katerin Yuniet y Jorge Castro, con el asesoramiento de Fundación Iddeas (especializa en formación en inclusión y accesibilidad).

En la visita a la exposición, que incluía instalaciones artísticas de luz y sonido, contaron con el apoyo de una intérprete, Socorro Arrarás, quien ha compartido que los tres transmitieron un resultado sumamente positivo y expresaron que nunca habían experimentado algo similar.

La emoción de percibir sensaciones más allá del sentido de la vista fue una experiencia nueva y poderosa para estas personas, explica Arrarás.

Para Jorge Castro, que acudía a Baluarte por primera vez, la experiencia resultó muy gratificante y novedosa. Una opinión que compartió Katerin Yuniet: Es la primera vez que he experimentado algo así. Debido a mi sordera no puedo escuchar música y sentir las diferentes vibraciones me ha ayudado a integrar mejor la exposición. Ha sido muy emocionante.

Por su parte, César Linares apuntó que oportunidades como esta es fundamental para que personas como él, con discapacidad auditiva, puedan disfrutar de actividadades culturales como el resto de la ciudadanía: Los chalecos nos han ayudado a mejorar la experiencia, ha sido precioso. Ojalá poder potenciar más actividades como esta.

Esto, apuntan desde Baluarte, subraya la importancia de las mochilas vibratorias como una herramienta que enriquece la experiencia cultural, permitiendo una interacción más completa e inclusiva para las personas con discapacidad auditiva.

Por ello tienen previsto adquirir varias mochilas vibratorias a finales de 2023 o principios de 2024.