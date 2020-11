El perro Pipper sale de paseo por la viñeta

(Corrige el apellido del autor)

Pilar Martín.

El protagonista de esta información se llama Pipper, el primer perro turista español que ha recorrido cerca de 30.000 km junto a su dueño, Pablo Muñoz Gabilondo. Y ambos, padres del proyecto "Pipper on Tour", presentan ahora dos cómics para "educar" sobre la importancia de integrar a los perros en la sociedad.

Desde que en junio de 2018 comenzaron esta andadura, cánido y humano se han recorrido casi todo el país, es decir, han visitado los 70 principales destinos turísticos y tienen previsto pasar por otros 10 de aquí a junio de 2021. Así lo cuenta a Efe Muñoz, este periodista que hace cuatro años y medio decidió incorporar a su familia a Pipper.

Un animal famoso en redes sociales por ser el primer perro turista que con sus patitas, hocico y orejas muestra lo bien o mal que se lo pasa durante sus estancias en hoteles, museos o restaurantes de nuestro país; así como informa a todos los interesados donde son recibidos con amabilidad.

"En esta vuelta a España -cuenta- me di cuenta de que para que avancemos más rápido en este tema no solo hay que hacer sensibilización en medios y canales, sino que hay que hacer una labor educativa para que las nuevas generaciones conozcan mejor qué es tener una mascota y se familiaricen con la cultura 'Amiga de las mascotas', donde el perro está más integrado en el día a día y forma parte de la sociedad".

Pero Pipper se ha convertido también en el protagonista de "Pipper y la orden secreta" y "Pipper y el enigma de los perros desaparecidos".

Dos cómics (editorial Alfaguara) que nacieron en la mente de Muñoz tras visitar una tienda de cómics en Burgos y darse cuenta del poder de la viñeta para transmitir valores a los más jóvenes. En concreto, en este caso, lo que se pretende con estas dos historias, que irán creciendo en número, es "sensibilizar a la sociedad para que se de cuenta de que un perro educado pueda estar en cualquier parte".

Porque "la educación lo es todo", apunta el autor, quien tiene claro que "nuestras mascotas humanizan a las personas, nos hacen que interactuemos con la gente".

Y para quien no lo tenga claro el fiel amigo de Pipper tiene un mensaje certero: "la mayoría de las personas que tenemos perro somos personas responsables y cívicas, recogemos los excrementos, si entramos a un local con perro lo hacemos con el perro atado, si vamos a un hotel tenemos claro que el hotel es un lugar público y procuramos que el perro no manche".

Aunque hay una minoría que no lo hace, y estos hacen que la visión que se tiene de los perros "provoque rechazo en parte de la sociedad", reconoce Muñoz.

Así que para cambiar esta visión está Pipper, no solo ésto, sino que con estos cómics también pone de relieve la importancia de los perros que están al servicio de la sociedad, la necesidad de que se deje de abandonar perros, o la urgencia de que nuestras mascotas puedan viajar con nosotros y disfrutar de nuestros momentos de ocio.

"Por eso queremos luchar con este cómic contra el desconocimiento que hace que no avance la sociedad -añade- porque la gente debe saber, por ejemplo, que es el empresario o dueño del bar el que decide si entra o no el cliente con mascota. Es un círculo vicioso, porque si en la mayor parte de los sitios no hay mascotas el públicos no se habitúa, y si hay perros los miran con desaprobación".

Así que Pipper y Pablo, Pablo y Pipper, seguirán caminando, haciendo turismo, para que en España poco a poco, por ejemplo, consigamos que podamos ir en autobús junto a nuestro perro, algo que en la actualidad solo se puede hacer en Palma de Mallorca y San Sebastián. EFE

