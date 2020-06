La periodista Anna Grau traduce el "Gerona" de Galdós y lo asoma al 2020

La periodista Anna Grau ha publicado "Girona", una traducción al catalán del "Episodio nacional" de Benito Pérez Galdós sobre el asedio de esta ciudad en la Guerra de Independencia y que, según la autora, "demuestra que las divisiones que se intentan introducir en Cataluña no tienen base histórica".

La traducción al catalán de "Gerona", coincidiendo con la celebración en este 2020 del Año Galdós, intercala apuntes de la periodista con la situación política catalana derivada del denominado "procés" y la actual pandemia de coronavirus.

El trabajo está prologado por la delegada de cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, y cuenta con el epílogo del periodista Albert Soler y el patrocinio de Societat Civil Catalana (SCC), entidad de la que la periodista catalana, afincada en Madrid desde hace años, es miembro de su consejo asesor.

La idea de traducir "Gerona" le surgió a Grau a finales de 2019, cuando leía este "Episodio nacional" y descubrió que las traducciones al catalán de esta obra "eran muy lejanas en el tiempo y nadie se las había leído, lo que es muy desesperante teniendo en cuenta la obsesión por la historia y el pasado que existe en Cataluña", ha dicho la periodista en declaraciones a Efe.

"Muchas de las cosas que salen en el libro no las conocía, y me parece escandaloso que no se haya hablado más", opina Grau, quien decidió hacer "una traducción canónica, pero con notas intercaladas, para hacer un paralelo con la situación actual, al principio con el 'procés' pero después también con el coronavirus".

Estos paralelismos se observan, por ejemplo, en que durante el asedio a Girona que relata Galdós "ser gerundense y ser catalán era ser español, estaban todos unidos contra una invasión extranjera, quien hablaba catalán y quien hablaba español eran compañeros".

También subraya "el momento político de España, que era muy malo, y es el pueblo llano el que arregla los errores de los gobernantes a base de estar unidos y ser generosos".

Con la mirada en el coronavirus, Grau observó que "Gerona" resulta ser "un libro muy actual, porque a pesar de hablar de un hecho militar, uno de los principales protagonistas es un médico" y desde ese punto de vista sanitario, Galdós explica "un hecho heroico pero subrayando los costes, porque el asedio también fue algo inhumano y cruel".

La periodista acabó de traducir el libro en pleno confinamiento y pone de relieve "cómo Galdós es explícito con el sufrimiento, el hambre o las privaciones", un momento duro para la población que a la periodista le provocaba recuerdos cada vez que oía los aplausos a los sanitarios mientras trabajaba en la traducción.

"Todo encajaba, parecía que Galdós lo hubiese escrito expresamente para que pase ahora", destaca la periodista, que reivindica la traducción al catalán de esta novela porque "es una manera de honrar una historia que ha pasado en Girona y de acercar a Galdós, un gigante de la historia que se intenta ignorar en Cataluña porque sus obras defienden una memoria compartida".

Grau recuerda la anécdota de cuando Carmen Balcells ofreció un regalo a Gabriel García Márquez por el éxito de "Cien años de soledad", a lo que el escritor colombiano respondió que quería la traducción al catalán del libro, obra de Avel·lí Artís-Gener, "Tísner", como muestra del valor de las traducciones.

El Año Galdós en el que se enmarca este "Girona" (Ediciones Hildy) ha coincidido con la crisis sanitaria, que ha obligado a suspender muchos de los actos previstos en el año del centenario de su muerte algo que Grau piensa que "ya le había pasado antes a Galdós, quien murió sin que las autoridades le prestasen mucha atención a pesar de la explosión popular que fue su entierro".

Por ello reivindica la figura del escritor canario, de quien dice que es "muy moderno, con una visión muy humana de las cosas y muy políticamente incorrecto para la época, en el buen sentido" y se muestra contenta del "entusiasmo que ha recibido la traducción por parte de gente que era consciente del esfuerzo, porque sienten que a Don Benito se le debe algo". EFE