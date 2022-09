Perez-Reverte: si fuera un joven autor haría guiones de series o videojuegos

El periodista, escritor y académico Arturo Pérez-Reverte ha confesado este sábado en la cuarta jornada de Blacklladolid que si él fuera un joven autor escribiría guiones de series de televisión o viedeojuegos, que "son los nuevos mecanismos narrativos para contar historias".

Pérez-Reverte ha cerrado esa cuarta jornada del foro de novela negra de Valladolid, que acoge el castillo de Fuensaldaña, junto con una charla con el escritor y periodista argentino Jorge Fernández Díaz, en la que según ha detallado la organización del Blacklladolid en un comunicado han compartido historias reales e imaginarias.

"Si yo fuera un joven escritor, escribiría guiones para videojuegos o para series de televisión. Y no lo digo como algo peyorativo porque lo que importa es la historia que estamos contando. Los escritores utilizamos unas herramientas para hacerlo. Dentro de 30 años, los chavales no van a leer novelas de papel. Los videojuegos y las series de televisión son los nuevos mecanismos narrativos para contar esas historias", ha planteado Pérez-Reverte.

Fernández Díaz ha considerado, por su parte, que "está naciendo una novela policíaca latinoamericana y en ella, el estado es el asesino. Nunca se había tenido que exiliar un autor por escribir una novela policía. Eso le ha pasado ya a Sergio Ramírez en Nicaragua", ha alertado.

Con la novela policíaca como centro de la conversación, para Pérez-Reverte, "cuando tienes una edad y has leído todo lo que puedes leer, hay muy pocos libros que te llamen la atención. Hay novelas que te aburren porque ya has leído mucho. La novela policíaca todavía me produce ese escalofrío, esa necesidad de llegar al final".

Esta segunda edición de Blacklladolid, se celebra del 21 al 25 de septiembre en formato de conversaciones con la participación, entre otros autores, de Arturo Pérez-Reverte, María Oruña, Jorge Fernández Díaz, Santiago Posteguillo, Eloy Moreno, Blue Jeans y Ferrán Centelles.