Pensamiento crítico, eje de la moda sostenible para alcanzar la Agenda 2030

La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aplicados al sector de la moda, serán el eje de la IX Jornada de Moda Sostenible que comienza este jueves con la que se pretende crear un "pensamiento crítico" sobre el consumo de ropa.

"Está todo montado de una manera tan fácil para comprar que con más información sobre cómo se producen prendas tan baratas seríamos muy conscientes de la situación y nos frenaríamos", ha explicado a Efe Gema Gómez, fundadora de Slow Fashion Next.

La información es la mejor manera de "crear un pensamiento crítico, que ahora no hay", advierte, señalando que no se tiene en cuenta la relación de los adolescentes con la moda y las redes sociales y ahora "llega el metaverso y no lo cuestionamos. El pensamiento crítico como sociedad es muy importante".

El programa de estas jornadas se desarrollará a lo largo de tres días de forma telemática y se estructura en cuatro ámbitos clave: Biosfera, Sociedad, Economía y Colaboración, tomando como base al Instituto de Resiliencia de Estocolmo para llegar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y trasladarlos de forma práctica al ámbito de la moda.

Según Gómez, las economía y la sociedad deben verse como parte integrada de la biosfera, "sin una biosfera sana los recursos llegarán al límite. El simple hecho de que una abeja exista es muy importante para nuestra supervivencia, la sociedad se sustenta en esa biosfera".

Gómez señala que es imposible no "abrumarse" con los 17 objetivos marcados por la ONU ,pero hay que entender -indica- que el mundo está cambiando debido al cambio climático.

La representante de Slow Fashion Next incide en la necesidad de diálogo para "encontrar una solución entre todos" y seguir avanzando como sector.

"No es lo mismo lo que entendemos como sostenibilidad hoy, que lo que creíamos en 2011", apunta.

"Es un súper reto. Un desafío. La moda sostenible es el destino y hay que integrar toda la información", añade, también la contaminación que produce en los ríos, el hecho de que muchos menores trabajen en ella en distintos puntos del planeta o la huella de carbono.

"Hay que desarrollar conciencia y como sociedad hacernos preguntas para ganar en vergüenza de compra, una actitud que tienen los países escandinavos" ,teniendo en cuenta toda la información, una manera de ser más conscientes de lo que adquirimos. "Así, se frenarían muchas compras" innecesarias.

Entre las ponencias habrá debate sobre "Reciclaje textil e inclusión social"; "¿Cómo desplazar mercancías con el menor impacto?" o "Biofenoles y parabenos, relación entre salud y textiles".