Penélope Cruz y The Mediapro Studio crean la productora Moonlyon

Penélope Cruz y The Mediapro Studio se han asociado para crear la compañía de producción Moonlyon, que quieren convertir en "un sello de referencia de calidad, con contenidos de ficción y de no ficción".

Una productora internacional que supone para la actriz iniciar una faceta diferente dentro de la industria del entretenimiento, señala un comunicado de The Mediapro Studio.

"Siempre me ha entusiasmado contar nuevas historias y contribuir al proceso de filmación. Por eso he decidido formar Moonlyon con The Mediapro Studio", ha señalado Cruz en declaraciones recogidas en la nota de prensa.

Moonlyon producirá y distribuirá sus contenidos con el apoyo de la infraestructura internacional de The Mediapro Studio, que tiene 24 oficinas en todo el mundo.

La CEO de la compañía, Laura Fernández Espeso, ha calificado de "privilegio" el ser socios de la actriz madrileña, con la que llevan años colaborando. EFE

