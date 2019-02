Penélope Cruz: #NIUNAMENOS es un lema del que no se hablará solo este año

Penélope Cruz ha considerado que el lema #NIUNAMENOS, que se ha exhibido en los abanicos rojos repartidos por las mujeres cineastas en la alfombra roja de los Goya de este año, "por desgracia" es "algo de lo que no solo vamos a hablar este año".

"Lo que pasó el año pasado a nivel mundial (el movimiento MeToo) es una revolución que no tiene que parar", ha señalado, por otra parte, la actriz ganadora de un Óscar, que hoy compite por su cuarto Goya como mejor actriz protagonista por su papel en "Todos lo saben".

Cruz ha señalado que se sentía muy afortunada de haber interpretado este año a "cuatro personajes muy interesantes y muy diferentes entre ellos". Algo que "siempre he querido, ir saltando de uno a otro, y que no tenga que ver con lo anterior, no me puedo quejar", ha dicho.

Opina que la Academia "siempre se abre al cine español, siempre tiene hueco para las películas más pequeñitas", aunque también están las "más populares".

Para la protagonista de "Volver", llevar la gala a Sevilla es muy oportuno porque cree que "está bien, de vez en cuando, salir de Madrid y viajar con tus compañeros".

Asimismo, ha considerado que "es emocionante" volver a estar nominada, y que "la casualidad" ha querido que dos años consecutivos lo esté junto a su marido, Javier Bardem, al que ha disculpado porque "está rodando".