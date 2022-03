"El peligro de estar cuerda", el baile certero de Rosa Montero con la locura

Pilar Martín.

"El peligro de estar cuerda" es el libro de su vida, así lo siente Rosa Montero porque se trata de una obra sobre la "creación y la locura", sobre el sentido de la vida y sobre cómo aceptar la "oscuridad de la muerte", una suerte de "autopsia invertida de la realidad".

Y para llevar a cabo esta obra (Seix Barral) Montero ha tenido que "cerrar los ojos y bailar", un ejercicio costoso porque hasta llegar al punto y final ha tenido que ordenar cuatro cuadernos gordos llenos de notas y cartulinas con 70 temas, ha dicho hoy durante la presentación de este trabajo sincero y certero en el que este "pececito de cardumen" deja claro que "no hay nadie que sea normal, y que lo normal es ser raro".

"Es una reivindicación de la diferencia de cada cual y del intento de encontrar en esa diferencia la realidad de la vida", ha explicado sobre el contenido de estas páginas en las que le mete mano a dos grandes tabúes: las enfermedades mentales vinculadas con la creatividad y el suicidio.

Por eso ha afirmado que tiene la "sensación" de que es el libro su vida, ya que en él da respuesta a dos cuestiones que la han "torturado y encandilado": por qué tiene esa "cabeza paralela" en la que siempre supo que había algo que "no funcionaba bien", y de dónde sale esa "cabeza chisporroteando de imaginación".

Pero en "El peligro de estar cuerda", dominado por un tono alegre, Montero se ha aliado con otros "raros" como ella (Emily Dickinson, Sylvia Plath, Virginia Woolf o Janet Frame), así como de la opinión de expertos en psicología, para entender por qué piensan, por qué sufren y por qué crea ese 15% de la población mundial que tiene, como ella, "esa cabeza que no ha terminado de madurar y está llena de fantasía".

Eso sí, a través de esta galería de creadores que han sufrido por su creatividad, más que "entenderlos para explicarlos" lo que ha hecho Montero ha sido "vivirse dentro de ellos", vivir "dentro de ese lugar especifico del mundo".

"Es una celebración de la creatividad y de cómo ésta nos salva. Es belleza, es búsqueda de la luz en las tinieblas, nos salva a todos, el libro es una reivindicación de la capacidad para salvarnos que tiene la creatividad", ha matizado.

Por so, para ella las dos verdades que subyacen de estas páginas son que "todos somos iguales y todos somos diferentes".

Asimismo, la autora de otras obras como "La buena suerte" o "Los tiempos del odio" ha expresado que esta obra llega en un "momento esperanzador" en el que "se está hablando más de la salud mental" de una forma "más natural".

"Estamos atravesando una frontera sin retorno y de liberación importantísima, el tema de la salud mental siempre ha sido un tema mío, he luchado durante 40 años por intentar normalizar la salud mental, pero ahora estamos pudiendo hacerlo colectivamente no solo en España, sino en el mundo. Porque lo que llamamos locura en realidad es una soledad atronadora, y si no has estado ahí no lo sabes", ha matizado.

Y es que, para Montero, el enfermo mental vive "como si llegara un gigante y te sacara de la especie humana".

"Si a esa soledad bestial -ha agregado- en vez del ostracismo mental con el que se ha castigado a los enfermos mentales, la unes a la gente y la traes al discurso, posibilitas un vida ágil. Lo que llamamos locura es una ruptura de la narración común".

Así que este canto a la "belleza de la vida" será una obra con la que, según ha puntualizado, se va a "sentir identificada mucha gente".

"La mayoría de los lectores apasionados necesitamos leer porque tenemos una fisura, la realidad no nos acaba de convencer. La vida es luz y alegría y vitalidad, y lo siento", ha concluido una Montero repleta de luz.