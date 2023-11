Películas de Singapur y sobre la guerra de Ucrania ganan el festival Zinebi

La película de ficción producida en Singapur "Beyond the Other Shore y un largometraje sobre la guerra de Ucrania han obtenido los principales premios del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi.

La cinta singapurense, dirigida por Pek Jia Haio y Ang Jia Jun, ha sido galardonada con el Gran Premio Zinebi del concurso internacional de cortometraje, dotado con 7.000 euros.

El jurado ha valorado la "magnífica factura cinematográfica" de este corto, de 15 minutos y producido en 2023, en el que un hombre es testigo del repentino fallecimiento de un extraño y se ve "obligado a enfrentar su propia mortalidad".

Es un cortometraje "lleno de poesía que nos lleva por el camino del duelo" y "con mucha delicadeza permite al espectador navegar entre el deambular físico y los sentimientos interiores del protagonista", ha destacado el jurado.

El premio más cuantioso de la sección oficial del festival, dotado con 12.000 euros y concedido a la mejor ópera prima del concurso internacional ZIFF (Zinebi First Film), ha sido para el largometraje "In the Rearview (Skad dokad)", dirigido por Maciek Hamela.

Se trata de un documental de producción polaco-franco-ucraniana en la que una furgoneta, en la que viajan el director de la película y personas evacuadas tras la invasión rusa de Ucrania, recorre las carreteras de este país.

El jurado ha premiado esta película por la "excepcional fuerza de su enfoque minimalista" hacia el conflicto de Ucrania, "explorando el horror desde una perspectiva humanista", para ofrecer un "retrato poético y con movedor de la guerra, libre de imágenes explotadoras".

Los organizadores de Zinebi, festival impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao, han dado a conocer este viernes el palmarés de la edición número 65 de este certamen, en el que han participado 128 películas de 43 países y que se cierra esta noche con la gala de clausura.

El Gran Premio del Cine Vasco ha sido concedido al documental "Ximinoa", dirigido por Itziar Leemsans, mientras la película "El Soldao", de Alejandro Cabrera, ha conseguido el Gran Premio del Cine Español.

El cortometraje "It turns blue", de la directora, actriz y escritora iraní Shadi Karamroudi, ha obtenido tres galardones en este Zinebi: el premio Mikeldi al mejor corto de ficción, el premio del público EiTB y el premio Unicef.

El Mikeldi al mejor cortometraje de animación ha recaído en la coproducción franco-colombiana "La perra", de Carla Melo, en tanto que como mejor corto documental ha sido premiado "The Veiled City", de Natalie Cubides-Brady.

En el Foro Profesional de Cine Documental de Bilbao, Zinebi Networking, se han otorgado dos premios de 10.000 euros cada uno a las cintas "La isla sumergida", dirigida y producida por Lucía Malandro y Daniel Saucedo, y "Jo Soc", de la directora Patricia M. Félix.